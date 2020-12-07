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  • Un rasage de près rapide et net
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Arrêté

Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5530/06

4.2
| (2967) Avis | 86% recommandent ce produit

2 Récompenses

Un rasage de près rapide et net
Le rasoir Series 5000 vous fait gagner du temps chaque matin, grâce à ses lames MultiPrecision rapides et à ses têtes entièrement lavables.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel*

Un rasage de près rapide et net

  • Lames MultiPrecision

  • Têtes flexibles dans 5 directions

  • Tondeuse de précision SmartClick

Les bords arrondis glissent parfaitement pour préserver la peau

Les bords arrondis glissent parfaitement pour préserver la peau

Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Rasage des zones les plus denses de la barbe avec 20 % de puissance en plus

Rasage des zones les plus denses de la barbe avec 20 % de puissance en plus

Un rasage encore plus rapide des zones très denses de votre barbe grâce au mode Turbo+ et ses 20 % de puissance en plus.

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Récompenses

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

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4.2

sur 6

2967

Avis

86%

recommandent ce produit

07/12/2020

België

België

Acheteur vérifié

Chic et pas cher!

J'avais déjà le même modèle de rasoir qui est arrivé en fin de vie. j'en étais tellement content de ce rasoir que j'ai racheté le même car mes anciens accessoires sont compatibles.

Avantages

Longue durée de la batterie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5100/44 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5100/44 Rasoir électrique à sec

24/08/2020

België

België

Acheteur vérifié

Rasoir bien en main, rasage bien net

Rasoir bien en main, rasage bien net. Fonctionne sur secteur aussi.

Avantages

Fonctionne sur secteur aussi.

Contre

Tondeuse séparée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec

29/01/2019

België

België

Répond parfaitement à mes attentes

Très agréablement satisfait. Facile d'utilisation et performance. Bonne prise en main, agréable au toucher, simplicité pour le changement d'accessoires.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation

  2. 20 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo+