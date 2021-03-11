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  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren

Niet meer leverbaar

Shaver series 5000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S5530/06

4.2
| (2967) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Glad en snel scheren
De Shaver series 5000 versnelt uw ochtendroutine met een snel MultiPrecision-systeem en volledig afspoelbare scheerhoofden.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Beschermt 10x zo goed als een standaard scheermes*

Glad en snel scheren

  • MultiPrecision-messysteem

  • Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen

  • SmartClick-precisietrimmer

De afgeronde scheerkop glijdt soepel over uw huid om deze te beschermen

De afgeronde scheerkop glijdt soepel over uw huid om deze te beschermen

Scheer glad zonder wondjes en sneetjes. Het MultiPrecision-systeem met afgeronde scheerhoofden glijdt soepel over uw huid terwijl deze wordt beschermd.

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

Scheer snel door dichte baardgroei dankzij 20% meer vermogen

Scheer snel door dichte baardgroei dankzij 20% meer vermogen

Scheer gebieden met zware baardgroei nog sneller dankzij 20% extra vermogen in de Turbo+-modus.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612378
  • Award image AWARD-961262

Recensies

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4.2

van 5

2967

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

11/03/2021

België

België

Geverifieerde koper

is zeer handig en scheert perfect

aan iedereen aan te bevelen werkt perfect lichte geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

15/10/2020

België

België

Geverifieerde koper

Toestel voldoet volledig aan de verwachtingen

Het toestel ligt goed in de hand, de batterij gaat een week mee bij een dagelijkse scheerbeurt. De precisietrimmer presteert beter dan deze van mijn vorige apparaten. Ik ben tevreden

Voordelen

Goede kwaliteit op alle punten.

Nadelen

Jammer dat bij een toch redelijk duur toestel geen etui meegeleverd wordt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

08/10/2020

België

België

Geverifieerde koper

goede batterij

toestel ligt goed in de hand en is licht met één oplaadbeurt kan je uw toestel lang gebruiken ook heel goed voor een sterke baardgroei

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Beschermt 10x beter dan een standaardmesje - test uitgevoerd in Duitsland 2015, na 21 dagen acclimatisering

  2. 20% meer vermogen - in vergelijking met niet gebruiken van Turbo+-modus