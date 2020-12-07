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Arrêté
Lames MultiPrecision
Têtes flexibles dans 5 directions
Tondeuse de précision SmartClick
Système SmartClean
Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.
Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un excellent contact avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.
Rasez-vous de plus près avec le système Super Lift&Cut à deux lames. La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde coupe les poils en-dessous du niveau de la peau, pour un résultat optimal.
Récompenses
4.2
sur 6
2967
Avis
86%
recommandent ce produit
Louis XVI
07/12/2020
België
Acheteur vérifié
Chic et pas cher!
J'avais déjà le même modèle de rasoir qui est arrivé en fin de vie. j'en étais tellement content de ce rasoir que j'ai racheté le même car mes anciens accessoires sont compatibles.
Avantages
Longue durée de la batterie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5100/44 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5100/44 Rasoir électrique à sec
awos0005
24/08/2020
België
Acheteur vérifié
Rasoir bien en main, rasage bien net
Rasoir bien en main, rasage bien net. Fonctionne sur secteur aussi.
Avantages
Fonctionne sur secteur aussi.
Contre
Tondeuse séparée
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec
Dany03
29/01/2019
België
Répond parfaitement à mes attentes
Très agréablement satisfait. Facile d'utilisation et performance. Bonne prise en main, agréable au toucher, simplicité pour le changement d'accessoires.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5572/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.