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  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
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  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren
  • Glad en snel scheren

Niet meer leverbaar

Shaver series 5000Elektrisch apparaat voor droog scheren

S5140/26

4.2
| (2967) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan

2 Prijzen

Glad en snel scheren
De Shaver series 5000 versnelt uw ochtendroutine met een snel MultiPrecision-systeem en volledig afspoelbare scheerhoofden.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Glad en snel scheren

  • MultiPrecision-messysteem

  • Flex-scheerhoofden, 5 draairichtingen

  • SmartClick-precisietrimmer

  • SmartClean-systeem

Messen tillen de haren op en snijden vervolgens de lange en korte samen voor een snelle scheerbeurt

Messen tillen de haren op en snijden vervolgens de lange en korte samen voor een snelle scheerbeurt

Ga voor een snel en glad scheerresultaat. Ons MultiPrecision-systeem tilt alle haartjes op en scheert ze samen met resterende stoppels. En dat alles in enkele bewegingen.

Scheerhoofden draaien in 5 richtingen voor een snelle en gladde scheerbeurt

Scheerhoofden draaien in 5 richtingen voor een snelle en gladde scheerbeurt

Flex-scheerhoofden met 5 draairichtingen zorgen voor nauw contact met de huid voor een snelle en gladde scheerbeurt, zelfs bij de hals en kaaklijn.

Tilt haartjes op voor een comfortabele gladde scheerbeurt

Tilt haartjes op voor een comfortabele gladde scheerbeurt

Het Super Lift & Cut-systeem met twee mesjes zorgt voor een zeer glad resultaat. Het eerste mesje tilt elk haartje op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultragladde scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-961262
  • Award image AWARD-612378

Recensies

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4.2

van 5

2967

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

11/03/2021

België

België

Geverifieerde koper

is zeer handig en scheert perfect

aan iedereen aan te bevelen werkt perfect lichte geluid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

15/10/2020

België

België

Geverifieerde koper

Toestel voldoet volledig aan de verwachtingen

Het toestel ligt goed in de hand, de batterij gaat een week mee bij een dagelijkse scheerbeurt. De precisietrimmer presteert beter dan deze van mijn vorige apparaten. Ik ben tevreden

Voordelen

Goede kwaliteit op alle punten.

Nadelen

Jammer dat bij een toch redelijk duur toestel geen etui meegeleverd wordt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5530/06 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

08/10/2020

België

België

Geverifieerde koper

goede batterij

toestel ligt goed in de hand en is licht met één oplaadbeurt kan je uw toestel lang gebruiken ook heel goed voor een sterke baardgroei

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 