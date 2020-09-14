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  • Rasage simple et pratique
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique à sec

S3510/06

4.1
| (1249) Avis | 85% recommandent ce produit
Rasage simple et pratique
Le rasoir Series 3000 permet un rasage simple, pratique et plus confortable à un prix abordable. Les têtes flexibles dans 4 directions associées aux lames ComfortCut garantissent un rasage net.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Douceur et précision

Rasage simple et pratique

  • Lames ComfortCut

  • Têtes flexibles dans 4 directions

  • Tondeuse rétractable

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Un rasage à sec confortable. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Têtes flexibles dans 4 directions pour un rasage facile des courbes de votre visage

Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.

Puissance maximale conservée, année après année

Puissance maximale conservée, année après année

Plus de rasages sur une même charge. Votre rasoir gardera toute son efficacité pendant de nombreuses années, grâce à notre batterie lithium-ion puissante et efficace.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

1249

Avis

85%

recommandent ce produit

14/09/2020

België

België

Acheteur vérifié

Oui

Je suis content de mon achat, fonctionne très bien, la charge tient bien.

Avantages

Rapport qualité prix

Contre

Pas trouvé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3540/06 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3540/06 Rasoir électrique à sec

03/07/2017

België

België

Bonne qualité, très silencieux

Bonne qualité, très fiable, meilleure prise en main

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver

08/01/2016

België

België

Acheteur vérifié

Très bon produit pour un rasage de pres et toujours parfait

Bonjour, Après la commande de ce produit sur le site Phillips, livraison super rapide, et très bonne qualité de produit et de rasage, facilité de nettoyage de la tête sous le robinet, je recommande fortement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 PT721/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 