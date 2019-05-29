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  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch apparaat voor droog scheren

S3510/06

4.1
| (1249) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Comfortabel scheren
De Shaver series 3000 biedt een snelle, comfortabele scheerbeurt voor een betaalbare prijs. Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een ComfortCut-messysteem een glad scheerresultaat.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Comfortabel en nauwkeurig

Comfortabel scheren

  • ComfortCut-messysteem

  • Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

  • Uitklapbare trimmer

Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.

Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar

Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar

Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

1249

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

29/05/2019

België

België

Geverifieerde koper

Werkt uitstekend

Werkt uitstekend en ook makkelijk te onderhouden. Gebruiksvriendelijk het waarschuwingslampje is ook zeer handig om je attent te maken om het toestel op te laden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

15/06/2018

België

België

Geverifieerde koper

Goede scheereigenschappen

Tevreden met deze aankoop. Droog scheren met goed resultaat waarvoor dit is aangekocht. Eenvoudig in gebruik en ook makkelijk te reinigen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

15/06/2016

België

België

Perfecte prijs/kwaliteit verhouding

Ik gebruik de Philips Shaver series 3000 nu al enkele weken en die bevalt prima. Snel opgeladen, batterij gaat lang mee, scheert aangenaam en is makkelijk te reinigen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 