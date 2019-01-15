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Arrêté
S1310/04
Lames CloseCut
Têtes flexibles dans 4 directions
Obtenez un rasage sans effort. Nos lames CloseCut durables s'auto-affûtent pendant que vous vous rasez, jour après jour.
Les têtes flexibles réalisent 4 mouvements indépendants pour s'adapter à toutes les courbes de votre visage, pour faciliter le rasage, même au niveau du cou et de la mâchoire.
Plus de rasages sur une même charge. Votre rasoir gardera toute son efficacité pendant de nombreuses années, grâce à notre batterie lithium-ion puissante et efficace.
3.9
sur 6
195
Avis
kooyoo
15/01/2019
België
Performance et simplicité
Rasage de très près et sans irritation. Très silencieux. Autonomie appréciable, permettant de ne pas s'encombrer du chargeur pour une absence de plusieurs jours. Par rapport à mon précédent Philishave (sur secteur), celui-ci est un peu plus délicat à nettoyer (les lames tiennent différemment - et moins bien - d'où risque de chute/perte).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 1000 S1510/04 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 1000 S1510/04 Rasoir électrique à sec
fred0705
11/06/2016
België
Top rasoir
Très bon rapport qualité-prix. Facile d'entretien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 1000 S1520/04 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
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Yaya74
22/11/2018
France
Parfait pour remplacer mon précédent rasoir Philips tombé en panne après de nombreuses années de bons et loyaux services
Le rapport qualité/prix pour ce rasoir est parfait , je me suis à nouveau équipé pour un rasage parfait au moindre coût . Ce rasoir fait parfaitement son boulot pour plus d'une semaine sans etre rechargé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 1000 S1310/04 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Par rapport à d'autres rasoirs d'entrée de gamme avec grille et lames rotatives