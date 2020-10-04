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Niet meer leverbaar
S1310/04
CloseCut-messysteem
Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen
Voor verbluffend glad scheren. Onze duurzame CloseCut-mesjes slijpen zichzelf als ze werken, keer op keer.
Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.
Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.
3.9
van 5
195
Reviews & awards
Jean Pierre.
04/10/2020
België
Geverifieerde koper
Goed product
Voldoet aan de verwachtingen. Goede verhouding prijs kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1510/42 2-in-1 scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1510/42 2-in-1 scheerapparaat
Luky34
29/09/2020
België
Geverifieerde koper
Scherp en kort gescheerd.
Dit apparaat heeft veel betere messen en scheert zeer kort zonder veel druk te moeten zetten.
Voordelen
scheert zeer kort
Nadelen
speciaal laag motor geruis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1510/42 2-in-1 scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1510/42 2-in-1 scheerapparaat
Romol
22/10/2019
België
Voor deze prijs koop je geen scheerschuim en mesje
Dit scheerapparaat is laaggeprijsd (++) - scheert in stilte (+) - en werkt super goed (++)
Voordelen
Laaggeprijsd - werkt in stilte - Goed geschoren
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1310/04 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1310/04 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
In vergelijking met andere instapmodellen heeft dit scheerapparaat toonaangevende bladen en roterende scheerhoofden