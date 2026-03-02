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Arrêté
S1232/41
Lames PowerCut
Ouverture d'une simple pression
Utilisation avec ou sans fil
Le rasoir Philips pour une finition nette et confortable. Ses 27 lames PowerCut coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau, pour un rasage lisse et uniforme à chaque fois.
Le rasoir est conçu pour maintenir un contact régulier avec votre peau sans l'égratigner. Les têtes flexibles 4D fléchissent et flottent dans 4 directions pour un rasage impeccable à chaque fois.
Nettoyez votre rasoir électrique d'une simple pression sur un bouton. Ensuite ouvrez la tête du rasoir et rincez-la à l'eau.
4.0
sur 6
1059
Avis
Paddy.
02/03/2026
België
Acheteur vérifié
Fonctionnement.
Fait bien son travail. Mon ancien rasoir était un Philips vieux de plus de 26 ans. Il rasait toujours aussi bien, mais le moteur devenait bruyant.
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3052/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3052/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Yenlu
02/11/2025
België
Fait le job
Très bon rasoir électrique pour un prix très raisonnable. A recommander.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver 1000 Series S1142/00 Rasoir électrique
Ericky
22/10/2025
België
Acheteur vérifié
Bon rasoir
Tres bien tres bon rasoir electrique c est mon premier en plus
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3001/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver 3000X Series X3001/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.