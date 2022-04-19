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Arrêté
Assistance
RQ1260/16
Arrêté
Mon Philips Jet Clean ne nettoie pas mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
J'ai des problèmes de peau après avoir utilisé mon rasoir Philips
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips est très bruyant
Je n'obtiens pas de bons résultats avec mon rasoir Philips
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
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