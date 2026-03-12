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  • Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils
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Arrêté

OneBladeVisage + Corps

QP2824/20

4.2
| (1548) Avis | 86% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils
Philips OneBlade est un outil hybride révolutionnaire qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser différents outils. OneBlade, un seul outil pour tous vos besoins.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils

  • Tailler, styliser, raser

  • Lame Original

  • Sabot réglable 5 en 1

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.

Sabot réglable 5 en 1

Sabot réglable 5 en 1

Le sabot au design ouvert unique taille efficacement votre barbe sans se boucher et sans interruption, même lorsque les poils sont longs et épais.

Définissez les contours

Définissez les contours

Vos contours sont parfaitement nets grâce à la lame double sens. Quelle que soit sa direction, vous bénéficiez d'une visibilité optimale et n'oubliez aucun poil. Un style impeccable rapidement.

Spécificités Techniques

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4.2

sur 6

1548

Avis

86%

recommandent ce produit

12/03/2026

België

België

Acheteur vérifié

Superbe tondeuse pour un résultat impeccable

Nickel ce nouveau modèle rechargable par une prise usb. Pour le voyage c'est bien plus pratique. J'utilise mon Oneblade pour le rasage des poils sur mon torse, ventre, dos et parties intimes. Avec l'adaptateur il n'y a aucune coupure ce qui pouvait être douloureux et désagréable avec les tondeuses conventionelles.

Avantages

Facile à utiliser et a charger

Contre

ras

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps

16/08/2025

België

België

Acheteur vérifié

Rasoir one blad

Excellent appareil , simple et efficace , exactement le produit que je recherchais

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2630/30R1 Reconditionné Visage + Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2630/30R1 Reconditionné Visage + Corps

03/02/2023

België

België

Acheteur vérifié

Le meilleur des rasoirs que j’ai commandé

Je le recommande j’ai une barbe dure et je rase sans problème là où beaucoup de rasoir échoue

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2630/30 Visage + Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2630/30 Visage + Corps

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.