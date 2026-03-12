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Arrêté
Tailler, styliser, raser
Lame Original
Sabot réglable 5 en 1
Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.
Le sabot au design ouvert unique taille efficacement votre barbe sans se boucher et sans interruption, même lorsque les poils sont longs et épais.
Vos contours sont parfaitement nets grâce à la lame double sens. Quelle que soit sa direction, vous bénéficiez d'une visibilité optimale et n'oubliez aucun poil. Un style impeccable rapidement.
4.2
sur 6
1548
Avis
86%
recommandent ce produit
Gloops
12/03/2026
België
Acheteur vérifié
Superbe tondeuse pour un résultat impeccable
Nickel ce nouveau modèle rechargable par une prise usb. Pour le voyage c'est bien plus pratique. J'utilise mon Oneblade pour le rasage des poils sur mon torse, ventre, dos et parties intimes. Avec l'adaptateur il n'y a aucune coupure ce qui pouvait être douloureux et désagréable avec les tondeuses conventionelles.
Avantages
Facile à utiliser et a charger
Contre
ras
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps
christian CDT
16/08/2025
België
Acheteur vérifié
Rasoir one blad
Excellent appareil , simple et efficace , exactement le produit que je recherchais
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2630/30R1 Reconditionné Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2630/30R1 Reconditionné Visage + Corps
Momo64
03/02/2023
België
Acheteur vérifié
Le meilleur des rasoirs que j’ai commandé
Je le recommande j’ai une barbe dure et je rase sans problème là où beaucoup de rasoir échoue
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2630/30 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2630/30 Visage + Corps
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.