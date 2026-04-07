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Niet meer leverbaar
Trim, scheer en style
Original Blade
5-in-1 instelbare trimkam
Philips OneBlade heeft een revolutionaire technologie die speciaal is ontworpen voor het trimmen van gezichtshaar van elke lengte. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje (12000x per minuut), wat zeer effectief werkt, zelfs bij langere haren.
Kam met uniek open ontwerp voor een efficiënte trimbeurt zonder verstopping of onderbreking van uw routine, zelfs bij lang en dik haar.
Creëer perfecte contouren met het dubbelzijdige mesje. Scheer in iedere willekeurige richting, zodat u uitstekend zicht hebt op iedere haar die u trimt. Bepaal in een oogwenk uw eigen stijl!
4.2
van 5
1548
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Goeti96
07/04/2026
België
Geverifieerde koper
Geweldig apparaat
Superhandig scheerapparaat! Ik gebruik hem voor rond mijn snor te trimmen en hij doet het geweldig
Voordelen
Handig, compact, precies werken, batterij gaat lang mee en mesjes vallen goed mee in prijs
Nadelen
Voor mij geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2834/23 Gezicht en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade 360 QP2834/23 Gezicht en lichaam
sisko the first
05/11/2025
België
Geverifieerde koper
beste op de markt
is niet mijn eerste maar het is gewoon zeer goed en makkelijk
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2630/30R1 Refurbished Face + Body
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2630/30R1 Refurbished Face + Body
Flitser448
20/04/2021
België
Geverifieerde koper
Niet Gedacht
Had niet gedacht dat ik daar alles mee kon afscheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2620/20 Gezicht en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP2620/20 Gezicht en lichaam
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.