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Arrêté

OneBladeLames de rechange

QP240/50

4
| (183) Avis | 81% recommandent ce produit
Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils
Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage intègre une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

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OneBlade 360
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OneBlade 360

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OneBlade 360

OneBlade 360
Visage + Corps

QP2824/31

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser et raser n’importe quelle longueur de poils

  • Taillez, stylisez et rasez

  • 4 x lames originales

  • Compat. avec tous les manches OneBlade

  • La lame en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

Compat. avec tous les manches OneBlade

Compat. avec tous les manches OneBlade

Compat. avec OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) et OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Une lame qui ne s’émousse pas facilement

Une lame qui ne s’émousse pas facilement

La lame durable en acier inoxydable offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’icône de retrait apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.0

sur 6

183

Avis

81%

recommandent ce produit

28/02/2021

België

België

Acheteur vérifié

Le meilleur rasoir

Le rasoir le meilleur que j’ai eu. Incontestablement

Avantages

Pas de coupures, rapide

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange

08/09/2020

België

België

Acheteur vérifié

Jeter mes autres rasoirs

Pour moi c'était un supplice de me raser, feu, poil trop épais, irritation même avec une nouvelle lame. J'avais opté pour un électrique avec 3 têtes mais pas assez court et après 1 mois les lames ne coupaient plus et arrachaient mes poils. Depuis le One Blade, je remercie Philips à chaque fois que je me rase, plus aucune douleur, pas de feu, coupe court, les lames durent longtemps. J'ai réellement jeté tous mes autres rasoirs , recyclage bien sûr, gain de place. Il coupe même ma barbe d'une semaine voir plus. Je ne m'en séparerai jamais, merci Philips

Avantages

Plus de douleurs, coupe court

Contre

Pour moi aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP230/50 Lames de rechange

19/07/2020

België

België

Acheteur vérifié

excellent petit rasoir

Je ne suis pas barbu, mais j'utilise ce rasoir en complément de mon rasoir 3 têtes philips, ce que mon rasoir normal à oublié, ce "one blade" s'en charge.

Avantages

il rase tout!

Contre

un peu lent

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP220/55 Lame remplaçable

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.