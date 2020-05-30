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  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte
  • Trim, scheer en style haar van elke lengte

Niet meer leverbaar

OneBladeVervangend mesje

QP240/50

4
| (183) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
Trim, scheer en style haar van elke lengte
Dankzij het dubbele beschermingssysteem - een glijcoating en afgeronde uiteinden - wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snel bewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

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OneBlade

OneBlade
Refurbished Face

QP2520/60R1

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face + Body

QP2620/20R1

OneBlade 360

OneBlade 360
Gezicht

QP2734/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Gezicht en lichaam

QP2834/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Gezicht en lichaam

QP2834/31

OneBlade 360

OneBlade 360
Gezicht en lichaam

QP2824/31

OneBlade 360

OneBlade 360
Gezicht

QP2734/20

OneBlade 360 with Connectivity

OneBlade 360 with Connectivity
Gezicht en lichaam

QP4631/65

OneBlade 360 with connectivity

OneBlade 360 with connectivity
Gezicht

QP4530/30

OneBlade

OneBlade
Refurbished Face

QP2724/20R1

Ontworpen om haar te scheren zonder sneetjes

Trim, scheer en style haar van elke lengte

  • Trimmen, bijwerken en scheren

  • 4 x Original

  • Past op alle OneBlade-handgrepen

  • Roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt

Unieke OneBlade-technologie

Unieke OneBlade-technologie

De Philips OneBlade is een revolutionaire nieuwe hybride styler die op elke haarlengte strakke lijnen en randen kan trimmen of scheren. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte.

Past op alle OneBlade-handgrepen

Past op alle OneBlade-handgrepen

Past op de OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) en de OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Mesje dat niet snel slijt

Mesje dat niet snel slijt

Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken**, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring

Technische specificaties

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Recensies

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4.0

van 5

183

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

30/05/2020

België

België

Geverifieerde koper

Scherp

Snel en correct geleverd. Doet wat ik ervan verwacht. Mogelijkheid om langs 2 kanten te trimmen.

Voordelen

Indicatie van slijtage, gemakkelijk te monteren.

Nadelen

Prijs

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP220/55 Vervangmesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP220/55 Vervangmesje

26/02/2019

België

België

Geverifieerde koper

altijd glad en geen steken in je vel

voor die prijs koop je nooit nog een scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

07/01/2023

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zoals beloofd

Werkt zoals beloofd. Snel nauwkeurig. Gemakkelijk.

Voordelen

Werkt prima.

Nadelen

Verkrijgbaarheid mesjes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.