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Niet meer leverbaar
QP2520/60R1
QP2620/20R1
QP2734/23
QP2834/23
QP2834/31
QP2824/31
QP2734/20
QP4631/65
QP4530/30
QP2724/20R1
Trimmen, bijwerken en scheren
4 x Original
Past op alle OneBlade-handgrepen
Roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken*, zodat u dat frisse gevoel houdt
De Philips OneBlade is een revolutionaire nieuwe hybride styler die op elke haarlengte strakke lijnen en randen kan trimmen of scheren. Dankzij het dubbele beschermingssysteem – een glijcoating en afgeronde uiteinden – wordt scheren gemakkelijker en comfortabeler. Het scheerapparaat heeft een snelbewegend mesje waardoor het geschikt is voor elke haarlengte.
Past op de OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) en de OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Duurzaam roestvrijstalen mes dat u tot wel 4 maanden kunt gebruiken**, zodat u dat frisse gevoel houdt. Wanneer het uitwerppictogram op het mes verschijnt, zijn de prestaties van het mes mogelijk niet meer optimaal. Het is tijd om het mes te vervangen voor de beste scheerervaring
4.0
van 5
183
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Kvds
30/05/2020
België
Geverifieerde koper
Scherp
Snel en correct geleverd. Doet wat ik ervan verwacht. Mogelijkheid om langs 2 kanten te trimmen.
Voordelen
Indicatie van slijtage, gemakkelijk te monteren.
Nadelen
Prijs
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP220/55 Vervangmesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP220/55 Vervangmesje
Fluffy
26/02/2019
België
Geverifieerde koper
altijd glad en geen steken in je vel
voor die prijs koop je nooit nog een scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Hoi!
07/01/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Zoals beloofd
Werkt zoals beloofd. Snel nauwkeurig. Gemakkelijk.
Voordelen
Werkt prima.
Nadelen
Verkrijgbaarheid mesjes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor OneBlade QP230/50 Vervangend mesje
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
Voor de beste scheerervaring. Op basis van 2 volledige scheerbeurten per week. Het daadwerkelijke resultaat kan variëren.