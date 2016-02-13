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  • Coupez-vous les cheveux vous-même
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Arrêté

Se tondre les cheveux soi-même

QC5170/00

4.2
| (90) Avis | 85% recommandent ce produit
Coupez-vous les cheveux vous-même
Coupez-vous les cheveux tout seul grâce à cette nouvelle tondeuse à cheveux spécialement conçue pour permettre une utilisation sans l'aide d'un tiers. Grâce à sa forme ergonomique et à sa tête pivotant à 180°, vous atteindrez facilement les zones difficiles d'accès. Il n'a jamais été aussi simple de se couper soi-même les cheveux !
Voir tous les avantages

Même dans les zones difficiles d'accès

Coupez-vous les cheveux vous-même

  • Élément de coupe pivotant à 180°

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Sabot suivi des contours pour une utilisation confortable et rapide

Le sabot suivi des contours suit automatiquement vos courbes pour des résultats rapides et un plus grand confort d'utilisation.

Prise en main facile pour un contrôle total de la coupe

Prise en main facile pour un contrôle total de la coupe

Ce produit est conçu pour une prise en main facile, simplifiant sa manipulation et permettant un contrôle total de la coupe

Batterie extra-puissante pour couper tous les types de poils et de cheveux

Batterie extra-puissante pour couper tous les types de poils et de cheveux

La batterie extra-puissante permet de couper les poils et les cheveux les plus épais

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4.2

sur 6

90

Avis

85%

recommandent ce produit

13/02/2016

France

France

meilleur que les nouvelles series

ce produit est robuste et est toujours opérationnel alors que j'ai acheté d'autres model plus recent qui ont déjà rendu l'âme!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QC5170/60 do it yourself hair clipper

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QC5170/60 do it yourself hair clipper

19/10/2011

France

France

Bon produit, simple d'utilisation

Ce produit correspond complètement à mes attentes. Il manque juste une housse de transport.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QC5170/01 do it yourself hair clipper

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QC5170/01 do it yourself hair clipper

09/10/2011

France

France

Simple et Efficace.

Excellente ergonomie. Facile d'utilisation grâce à la tête orientable. Enfin, les éléments se démontent simplement pour un nettoyage optimal.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QC5170/01 do it yourself hair clipper

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QC5170/01 do it yourself hair clipper

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