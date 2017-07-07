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  • Knip uw eigen haar
  • Knip uw eigen haar
  • Knip uw eigen haar
  • Knip uw eigen haar
  • Knip uw eigen haar
  • Knip uw eigen haar
  • Knip uw eigen haar
  • Knip uw eigen haar
  • Knip uw eigen haar
  • Knip uw eigen haar

Niet meer leverbaar

doe-het-zelf tondeuse

QC5170/00

4.2
| (90) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Knip uw eigen haar
Dit is de allereerste tondeuse die speciaal is ontworpen om zelf uw eigen haar te knippen, dankzij het 180° draaibare hoofd en het uitgekiende ontwerp. U kunt de moeilijkste plekken eenvoudig bereiken. Het knippen van uw eigen haar is nog nooit zo gemakkelijk geweest!
Bekijk alle voordelen

Zelfs op moeilijk bereikbare plekken

Knip uw eigen haar

  • Knipelement met draaihoek van 180°

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

Contourvolgende kam voor snelheid en comfort

De contourvolgende kam past zich aan elke welving aan voor snelle en comfortabele resultaten.

Ligt makkelijk in de hand voor volledige controle

Ligt makkelijk in de hand voor volledige controle

Het product is zo ontworpen dat het makkelijk in de hand ligt. U hebt volledige controle en het product is zeer gebruiksvriendelijk

Extra krachtige batterij om ieder haartype moeiteloos te knippen

Extra krachtige batterij om ieder haartype moeiteloos te knippen

De extra krachtige batterij biedt superieure prestaties, zelfs bij dikke haartypen

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

90

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

07/07/2017

Nederland

Nederland

Dit produkt ligt goed in de hand en de scheerkop is draaibaa

We hebben al vele jaren deze haartrimmer en zijn er zeer tevreden over. Het pluspunt is dat de scheerkop draaibaar is zodat het gemakkelijk is om te scheren. Ik ben van plan een gelijkaardige te kopen voor mijn zoon.

Deze review is gemaakt voor QC5170/60 do it yourself hair clipper

Deze review is gemaakt voor QC5170/60 do it yourself hair clipper

14/01/2014

Nederland

Nederland

Fijne trimmer voor doezelver.

Een geweldige haartrimmer heb er 1 die ik al 6 jaar gebruik ieder 3weken. Werkt heel fijn kan makkelijk zelf mijn haar knippen. De rode lock knop zorgt dat snij-hoogte niet verandert tijdens het knippen, dit is helaas weg gedesigned in het nieuwe model zoals bij QC5570/32 en QC5580/32, heel jammer, dat is net een zekerheid die je tijdens het knippen wil... Het uitvallen van een kam of verstellen van de hoogte is rampzalig voor het kapsel. Is nog nooit gebeurt met dit type QC5170/02.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QC5170/02 doe-het-zelf tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QC5170/02 doe-het-zelf tondeuse

14/01/2014

Nederland

Nederland

Fijne trimmer voor doezelver.

Een geweldige haartrimmer heb er 1 die ik al 6 jaar gebruik ieder 3weken. Werkt heel fijn kan makkelijk zelf mijn haar knippen. De rode lock knop zorgt dat snij-hoogte niet verandert tijdens het knippen, dit is helaas weg gedesigned in het nieuwe model zoals bij QC5570/32 en QC5580/32, heel jammer, dat is net een zekerheid die je tijdens het knippen wil... Het uitvallen van een kam of verstellen van de hoogte is rampzalig voor het kapsel. Is nog nooit gebeurt met dit type QC5170/02.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QC5170/02 doe-het-zelf tondeuse

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor QC5170/02 doe-het-zelf tondeuse

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