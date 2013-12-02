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Arrêté

Shaver series 5000 PowerTouchRasoir électrique à sec

PT925/19

4.1
| (56) Avis | 84% recommandent ce produit
TripleTrack
PowerTouch, pour des matins pleins d'énergie. Il est désormais doté d'une plus grande autonomie, de têtes entièrement lavables et de lames TripleTrack, pour permettre un rasage ultra-rapide. Gagnez du temps chaque matin avec le PowerTouch.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rase 50 % de surface en plus à chaque passage

TripleTrack

  • Têtes pivotantes TripleTrack

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Tondeuse rétractable

  • Stand de charge et housse de rangement

Lames TripleTrack offrant 50 % de surface de rasage en plus

Lames TripleTrack offrant 50 % de surface de rasage en plus

Avec leurs 3 anneaux, les têtes TripleTrack offrent 50 % de surface de rasage en plus. Les fentes et trous DualPrecision vous permettent de raser poils longs et courts sans peine.

Pivot, Flex & Float

Pivot, Flex & Float

Les têtes sont flexibles afin de rester en contact permanent avec votre peau, et pivotent pour une plus grande liberté de mouvement. Pour un rasage de près rapide et confortable.

Têtes DualPrecision pour raser poils longs et barbes de 3 jours

Têtes DualPrecision pour raser poils longs et barbes de 3 jours

Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.

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4.1

sur 6

56

Avis

84%

recommandent ce produit

02/12/2013

België

België

Elegante efficacite!

Fonctionnel et bien desine. Couleur sympathique et rasage impeccable. What else?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Rasoir électrique à sec

10/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

Rasage confortable et efficace

Fonctionne bien avec des messages qui apparaissent : robinet pour rinçage. Rasage efficace et en douceur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

18/04/2017

France

France

Acheteur vérifié

Agréable aussi bien 'au niveau du contact avec la peau qu'à la prise en main

Bon produit. Mais ce n'est pas ce rasoir que j'ai acheté mais le modèle 55340/08; A part cela, très bon produit. Prise main ergonomique et rasage agréable, doux et silencieux.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 