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Niet meer leverbaar
Bewegende TripleTrack-scheerhoofden
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Uitklaptrimmer
Oplaadstandaard en etui
De TripleTrack-scheerhoofden - met 3 ringen met scheermesjes - scheren 50% meer huidoppervlak in één keer. Met de DualPrecision-sleuven en -gaatjes scheert u zowel lange haren als stoppels comfortabel af.
De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.
DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.
4.1
van 5
56
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
stropke
13/09/2015
België
Geverifieerde koper
Uitstekend waardevol product
Goed in de hand liggend en mooi design. Langdurig autonoom gebruik. Bijna geruisloos scheren met effectief resultaat. Demonteren voor reinigen is eenvoudig.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Elektrisch apparaat voor droog scheren
dspjr
05/08/2015
België
Geverifieerde koper
dit apparaat voldoet aan mijn verwachtingen
ik heb altijd al Philips scheerapparaten gebruikt, maar dit is de top. gemakkelijk in scheren en een superglad resultaat. het draadloos werken was vooral een groot pluspunt tijdens het verlof. Is vlug opgeladen. Zeer tevreden!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Elektrisch apparaat voor droog scheren
viky
08/07/2015
België
Geverifieerde koper
Dit produkt is handig en scheert goed en geruisloos
Zeer handig en goed werkend scheer apparaat. Eenvoudig te bedienen, te reinigen en te herladen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT925/19 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.