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Arrêté
Têtes pivotantes TripleTrack
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse rétractable
Stand de charge et housse de rangement
Avec leurs 3 anneaux, les têtes TripleTrack offrent 50 % de surface de rasage en plus. Les fentes et trous DualPrecision vous permettent de raser poils longs et courts sans peine.
Les têtes sont flexibles afin de rester en contact permanent avec votre peau, et pivotent pour une plus grande liberté de mouvement. Pour un rasage de près rapide et confortable.
Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.
4.1
sur 6
433
Avis
87%
recommandent ce produit
zaza
03/12/2013
België
très bon produit à recommander sans soucis
contente d'avoir offert ce rasoir à mon mari !! Il l'utilise tous les jours et est très satisfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Rasoir électrique à sec
buron
02/12/2013
België
Très bon rasoir électrique
Tout est excellent sauf : 1 la protection en plastic des couteaux ne tient pas bien 2 le système du pied chargeur est instable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/19 Dry electric shaver
Naber52
02/12/2013
België
Le plaisir de se raser au quotidien.
Si je suis devenu fidèle au rasoir Philips,c'est pcq il me donne satisfaction à tous points de vue.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Rasoir électrique à sec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.