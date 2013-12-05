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Niet meer leverbaar
Bewegende TripleTrack-scheerhoofden
60 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Uitklapbare trimmer
Oplaadstandaard en etui
De TripleTrack-scheerhoofden - met 3 ringen met scheermesjes - scheren 50% meer huidoppervlak in één keer. Met de DualPrecision-sleuven en -gaatjes scheert u zowel lange haren als stoppels comfortabel af.
De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.
DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.
4.1
van 5
433
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
wiesje
05/12/2013
België
content
goed product een nadeel de schroefjes aan zijkant roesten.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
papadopolos
04/12/2013
België
zeer goed
prachtig product,ben ook zeer tevreden over mijn philips tv.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
bink
04/12/2013
België
beantwoordt aan mijn verwachtingen
Dit apparaat heeft mij in positieve zin aangenaam verrast nadat ik tientallen jaren met mijn oude vertrouwde Philipshave gewerkt heb.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.