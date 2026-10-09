Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Shaver series 5000 PowerTouch Rasoir électrique pour peau sèche
Arrêté
Assistance
PT870/14
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Manuel d’utilisation
Tout (4)
Où se trouve le numéro de modèle/série sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Comment optimiser l'utilisation de mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Système de fixation pour têtes de rasage
Socle
ShaversBrosse nettoyante
Mon Philips Jet Clean ne nettoie pas mon rasoir Philips
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips