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Arrêté
Têtes flexibles ComfortCut
45 min d'autonomie pour 8 h de charge
Tondeuse rétractable
Socle de charge
Les lames ComfortCut aux bords arrondis glissent sur votre peau, pour un rasage de près confortable, jour après jour.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
La batterie lithium-ion puissante et efficace vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Son autonomie est de 45 min minimum, soit 15 rasages environ, pour 8 h de charge. Branchez l'appareil sur le secteur pendant 3 minutes pour disposer de suffisamment d'autonomie pour un rasage.
4.1
sur 6
1249
Avis
85%
recommandent ce produit
Faufau
14/09/2020
België
Acheteur vérifié
Oui
Je suis content de mon achat, fonctionne très bien, la charge tient bien.
Avantages
Rapport qualité prix
Contre
Pas trouvé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3540/06 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3540/06 Rasoir électrique à sec
WIWIROUGE7913
03/07/2017
België
Bonne qualité, très silencieux
Bonne qualité, très fiable, meilleure prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver
michel824
08/01/2016
België
Acheteur vérifié
Très bon produit pour un rasage de pres et toujours parfait
Bonjour, Après la commande de ce produit sur le site Phillips, livraison super rapide, et très bonne qualité de produit et de rasage, facilité de nettoyage de la tête sous le robinet, je recommande fortement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 PT721/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 PT721/16 Rasoir électrique à sec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.