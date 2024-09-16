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Arrêté
Mode vitesse
Production de vapeur auto. intelligente
Aucun risque de brûlure*
Un fer ultra-léger
Repassez plus vite avec le mode vitesse. Votre fer adapte automatiquement la quantité de vapeur idéale à votre vitesse de repassage.
Repassez rapidement et avec un minimum d'effort grâce à la nouvelle technologie de détection de mouvements qui détermine que vous déplacez le fer pour libérer automatiquement de la vapeur.
Grâce à la nouvelle technologie de détection de mouvements qui reconnaît vos mouvements dans toutes les directions, vous pouvez défroisser automatiquement en toute simplicité vos vêtements suspendus, rideaux et linge de lit.
Récompenses
4.7
sur 6
20
Avis
95%
recommandent ce produit
Virna
16/09/2024
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Εξαιρετικό!
Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!!!! Bb bb no n. Nnn. Nnn
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Faniola
03/12/2022
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Αψογο
Είναι πάρα πολυ καλό. Πολυ ελαφρυ και ευκολο στη χρηση
Avantages
Ολα
Contre
....δεν εχω βρει μεχρι στιγμης, μιας και το εχω μολις 1 μηνα
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Νεφέλη Γιν
01/10/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Πολύ εύκολο στην χρήση, ελαφρύ, σιδερωνω στον μισό χρόνο! Αξίζει τα λεφτά του!
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Sur tous les tissus repassables