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  • Le fer qui adapte la vapeur à votre vitesse de repassage
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Arrêté

PerfectCare série 8000Centrale vapeur

PSG8130/80

4.7
| (20) Avis | 95% recommandent ce produit

1 récompense

Le fer qui adapte la vapeur à votre vitesse de repassage
Le modèle PerfectCare série 8000 permet un repassage sans effort grâce à notre nouvelle technologie de capteur. Il rend possible un repassage à la verticale et à l'horizontale, avec une production automatique de vapeur. Le mode vitesse adapte la quantité de vapeur en fonction de votre vitesse de repassage, pour des résultats encore plus rapides.
Voir tous les avantages

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

Le fer qui adapte la vapeur à votre vitesse de repassage

  • Mode vitesse

  • Production de vapeur auto. intelligente

  • Aucun risque de brûlure*

  • Un fer ultra-léger

Adapte la vapeur à votre vitesse de repassage

Adapte la vapeur à votre vitesse de repassage

Repassez plus vite avec le mode vitesse. Votre fer adapte automatiquement la quantité de vapeur idéale à votre vitesse de repassage.

Repassez sans effort grâce à la production de vapeur automatique

Repassez sans effort grâce à la production de vapeur automatique

Repassez rapidement et avec un minimum d'effort grâce à la nouvelle technologie de détection de mouvements qui détermine que vous déplacez le fer pour libérer automatiquement de la vapeur.

Détecteur de mouvements mis à jour pour une utilisation verticale facile

Détecteur de mouvements mis à jour pour une utilisation verticale facile

Grâce à la nouvelle technologie de détection de mouvements qui reconnaît vos mouvements dans toutes les directions, vous pouvez défroisser automatiquement en toute simplicité vos vêtements suspendus, rideaux et linge de lit.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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4.7

sur 6

20

Avis

95%

recommandent ce produit

3
2

16/09/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Εξαιρετικό!

Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!!!! Bb bb no n. Nnn. Nnn

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

03/12/2022

Ελλάδα

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Acheteur vérifié

Αψογο

Είναι πάρα πολυ καλό. Πολυ ελαφρυ και ευκολο στη χρηση

Avantages

Ολα

Contre

....δεν εχω βρει μεχρι στιγμης, μιας και το εχω μολις 1 μηνα

Oui, je recommande ce produit

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01/10/2022

Ελλάδα

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Εξαιρετικό

Πολύ εύκολο στην χρήση, ελαφρύ, σιδερωνω στον μισό χρόνο! Αξίζει τα λεφτά του!

Oui, je recommande ce produit

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