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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Snelheidsmodus
Intelligent automatisch stomen
Gegarandeerd geen schroeiplekken*
Ultralicht strijkijzer
Strijk sneller met de snelheidsmodus. Het strijkijzer stemt de ideale hoeveelheid stoom automatisch af op de strijksnelheid.
Zorg ervoor dat u snel en met minimale inspanning kunt strijken, met de nieuwe bewegingssensortechnologie die herkent wanneer u het strijkijzer beweegt en automatisch stoom afgeeft
Dankzij de nieuwe bewegingssensortechnologie die bewegingen in elke richting herkent, kunnen we u de ervaring bieden om automatisch hangende kleding, gordijnen en beddengoed te stomen, zonder enige moeite.
Prijzen
4.7
van 5
20
Reviews & awards
95%
beveelt dit product aan
Virna
16/09/2024
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Εξαιρετικό!
Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!!!! Bb bb no n. Nnn. Nnn
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Faniola
03/12/2022
Ελλάδα
Geverifieerde koper
Αψογο
Είναι πάρα πολυ καλό. Πολυ ελαφρυ και ευκολο στη χρηση
Voordelen
Ολα
Nadelen
....δεν εχω βρει μεχρι στιγμης, μιας και το εχω μολις 1 μηνα
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Νεφέλη Γιν
01/10/2022
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Πολύ εύκολο στην χρήση, ελαφρύ, σιδερωνω στον μισό χρόνο! Αξίζει τα λεφτά του!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος
Op alle strijkbare stoffen