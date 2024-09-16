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Alle series

  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
  • Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid

Niet meer leverbaar

PerfectCare 8000-serieStoomgenerator

PSG8130/80

4.7
| (20) Reviews & awards | 95% beveelt dit product aan

1 Prijs

Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid
Met de PerfectCare 8000-serie kunt u moeiteloos strijken dankzij onze nieuwe sensortechnologie. U kunt verticaal en horizontaal strijken met automatische stoom. De snelheidsmodus stemt de hoeveelheid stoom af op uw strijksnelheid voor nog snellere resultaten.
Bekijk alle voordelen

Moeiteloos strijken. Snelle resultaten.

Het strijkijzer dat de stoom afstemt op uw strijksnelheid

  • Snelheidsmodus

  • Intelligent automatisch stomen

  • Gegarandeerd geen schroeiplekken*

  • Ultralicht strijkijzer

Stemt de stoom af op de strijksnelheid

Stemt de stoom af op de strijksnelheid

Strijk sneller met de snelheidsmodus. Het strijkijzer stemt de ideale hoeveelheid stoom automatisch af op de strijksnelheid.

Strijk moeiteloos met automatische stoom

Strijk moeiteloos met automatische stoom

Zorg ervoor dat u snel en met minimale inspanning kunt strijken, met de nieuwe bewegingssensortechnologie die herkent wanneer u het strijkijzer beweegt en automatisch stoom afgeeft

Vernieuwde bewegingssensor voor eenvoudig verticaal gebruik

Vernieuwde bewegingssensor voor eenvoudig verticaal gebruik

Dankzij de nieuwe bewegingssensortechnologie die bewegingen in elke richting herkent, kunnen we u de ervaring bieden om automatisch hangende kleding, gordijnen en beddengoed te stomen, zonder enige moeite.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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4.7

van 5

20

Reviews & awards

95%

beveelt dit product aan

3
2

16/09/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Εξαιρετικό!

Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!!!! Bb bb no n. Nnn. Nnn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

03/12/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Geverifieerde koper

Αψογο

Είναι πάρα πολυ καλό. Πολυ ελαφρυ και ευκολο στη χρηση

Voordelen

Ολα

Nadelen

....δεν εχω βρει μεχρι στιγμης, μιας και το εχω μολις 1 μηνα

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

01/10/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Πολύ εύκολο στην χρήση, ελαφρύ, σιδερωνω στον μισό χρόνο! Αξίζει τα λεφτά του!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 8000 Series PSG8130/80 Σύστημα σιδερώματος

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Op alle strijkbare stoffen