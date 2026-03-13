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PerfectCare série 7000 Centrale vapeur
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Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_WE_[06664]
Tout (4)
Quelle eau utiliser dans mon fer vapeur/défroisseur Philips ?
Comment détartrer ma centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer la semelle du fer de la centrale vapeur Philips ?
Comment nettoyer le réservoir d'eau de la centrale vapeur Philips ?
PerfectCare 7000 SeriesRéservoir amovible pour votre fer
PerfectCare 7000 SeriesEnsemble de couvercles de rinçage pour votre fer
Ma centrale vapeur Philips ne produit plus de vapeur
Ma table à repasser est humide et je remarque de l'eau sur le sol.
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
La centrale vapeur Philips ne chauffe plus.
De l'eau ou de la vapeur fuit au niveau du bouton de détartrage et sous la base de la centrale vapeur Philips.
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