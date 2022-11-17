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  • Snel en krachtig
  • Snel en krachtig
  • Snel en krachtig
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Niet meer leverbaar

PerfectCare 7000-serieStrijkijzer met stoomgenerator

PSG7028/30

5
| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

1 Prijs

Snel en krachtig
De PerfectCare 7000-serie is ontworpen voor uw comfort en gemak. Eenvoudig te hanteren dankzij het afneembare waterreservoir en krachtige stoom om sneller geweldige resultaten te behalen. Dankzij OptimalTEMP gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen.
Bekijk alle voordelen

met een groot, afneembaar waterreservoir

Snel en krachtig

  • Druk max. 7,5 bar

  • Stoomstoot tot 500 g

  • Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

  • Draagvergrendeling

Gegarandeerd geen schroeiplekken

Gegarandeerd geen schroeiplekken

Zelfs als u moet multitasken of afgeleid raakt, hebt u nooit schroeiplekken op uw kleding. Dankzij onze OptimalTemp-technologie garanderen we dat dit strijkijzer met stoomgenerator nooit schroeiplekken achterlaat op strijkbare stof. U kunt het strijkijzer zelfs gewoon op uw kleding of strijkplank laten staan. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.

Geen instellingen wijzigen

Geen instellingen wijzigen

Sla een stap over in uw wekelijkse strijkroutine. U hoeft stoffen niet meer apart te leggen of instellingen te wijzigen en te wachten op de juiste temperatuur. Dankzij OptimalTemp strijkt u alles van uw denim spijkerbroeken tot fijne zijde zonder een andere temperatuur in te hoeven stellen. Alles wordt automatisch en direct voor u ingesteld.

Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

Wanneer u lastige kreuken moet verwijderen vertrouwt u op onze continue stoom om het zware werk voor u te doen. Zie hoe de kreuken verdwijnen wanneer u een extra stoomstoot gebruikt waar het nodig is. Hij is ook perfect als u hangende gordijnen wilt stomen of hangende kleding wilt opfrissen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Recensies

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De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

5.0

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

17/11/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!

Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!

Voordelen

Υπερ .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος

11/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας

Nadelen

Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. tot 30% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met FastCare Compact op maximale temperatuur