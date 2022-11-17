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Betaal later met Klarna
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Niet meer leverbaar
Druk max. 7,5 bar
Stoomstoot tot 500 g
Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter
Draagvergrendeling
Zelfs als u moet multitasken of afgeleid raakt, hebt u nooit schroeiplekken op uw kleding. Dankzij onze OptimalTemp-technologie garanderen we dat dit strijkijzer met stoomgenerator nooit schroeiplekken achterlaat op strijkbare stof. U kunt het strijkijzer zelfs gewoon op uw kleding of strijkplank laten staan. Geen schroeiplekken, geen glans. Gegarandeerd.
Sla een stap over in uw wekelijkse strijkroutine. U hoeft stoffen niet meer apart te leggen of instellingen te wijzigen en te wachten op de juiste temperatuur. Dankzij OptimalTemp strijkt u alles van uw denim spijkerbroeken tot fijne zijde zonder een andere temperatuur in te hoeven stellen. Alles wordt automatisch en direct voor u ingesteld.
Wanneer u lastige kreuken moet verwijderen vertrouwt u op onze continue stoom om het zware werk voor u te doen. Zie hoe de kreuken verdwijnen wanneer u een extra stoomstoot gebruikt waar het nodig is. Hij is ook perfect als u hangende gordijnen wilt stomen of hangende kleding wilt opfrissen.
Prijzen
5.0
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Fanitzo
17/11/2022
Ελλάδα
Τ Ε Λ Ε Ι Ο ...!!!
Το σιδερωμα γινεται παιχνιδι . Ευκολο ελαφρυ σιδερωνει τελεια με ενα περασμα μονο . Το συνιστω ανεπιφυλακτα ...!!!
Voordelen
Υπερ .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7028/30 Σύστημα σιδερώματος
Ilias 13
11/12/2021
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Εύκολος τρόπος σιδερώματος και στην χρήση και τα εξαρτήματα του καλής ποιότητας
Nadelen
Κουμπί για επιλογή σιδέρωμα σε ευαίσθητα ρουχα
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
Deze review is gemaakt voor PerfectCare 7000 Series PSG7024/20 Σύστημα σιδερώματος
tot 30% energiebesparing, gebaseerd op IEC 603311, vergeleken met FastCare Compact op maximale temperatuur