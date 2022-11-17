Snel en krachtig

De PerfectCare 7000-serie is ontworpen voor uw comfort en gemak. Eenvoudig te hanteren dankzij het afneembare waterreservoir en krachtige stoom om sneller geweldige resultaten te behalen. Dankzij OptimalTEMP gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen.