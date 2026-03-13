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PerfectCare 7000-serie Strijkijzer met stoomgenerator
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
PSG7028/30
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EDC UKCA - English (US)
Common IIL for steam generator ( boiler type PSG)_WE_[06664]
Alles (4)
Wat voor water kan ik gebruiken voor mijn Philips-stoomstrijkijzer of -stomer?
Hoe moet ik mijn Philips-stoomgenerator ontkalken?
De zoolplaat van mijn Philips-strijkijzer met stoomgenerator schoonmaken
Hoe maak ik het waterreservoir van mijn Philips-stoomgenerator schoon?
PerfectCare 7000 SeriesAfneembaar waterreservoir voor uw strijkijzer
PerfectCare 7000 SeriesSpoelkapaccessoire voor uw strijkijzer
Mijn Philips-stoomgenerator produceert geen stoom
Mijn strijkplank is nat en ik zie water op de vloer
Het blauwe lampje op de Philips-stoomgenerator knippert
Mijn Philips-stoomgenerator wordt niet meer warm
Er lekt water/stoom uit de de De-Calc-knop en onder de voet van mijn Philips-stoomgenerator
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