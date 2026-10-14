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Arrêté
Vos DVD et DivX® préférés, où et quand vous en avez envie !
Installez-vous confortablement, détendez-vous et regardez vos films sur le Philips PET716 à écran LCD TFT 7". Regardez vos DVD, DivX® et vidéos MPEG4 préférés, écoutez de la musique sur CD et CD-MP3, ou admirez vos photos JPEG quand vous le souhaitez, où que vous soyez.
Écran large LCD 17,8 cm (7")
Lecture DivX
Affichez et partagez vos films et photos numériques avec vos amis et votre famille. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.
Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.
Profitez de vos vidéos encodées en DivX® dans votre salon. Le format DivX® est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX® sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
5.0
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Lilas rose 77
14/10/2026
France
Lecteur dvd philips
Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PET716 Lecteur de DVD portable
Date d'utilisation 2026-10-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PET716 Lecteur de DVD portable
Date d'utilisation 2026-10-14
Hylke
15/12/2020
Nederland
Uitstekende DVD speler
Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke
Avantages
Werkt op al mn DVD's supergoed
Contre
Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PET716 Draagbare DVD-speler
Date d'utilisation 2018-12-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PET716 Draagbare DVD-speler
Date d'utilisation 2018-12-15
DVDjan
21/07/2013
Nederland
Speelt alle dvd's af
Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PET716 Draagbare DVD-speler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PET716 Draagbare DVD-speler