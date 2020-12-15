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Niet meer leverbaar

Draagbare DVD-speler

PET716/12

5

| (3) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

DVD- en DivX®-films voor onderweg

Ga zitten, zak lekker onderuit en geniet onderweg van films met de Philips PET716 met 7 inch TFT LCD-scherm. Nu kunt u overal en altijd uw favoriete DVD-, DivX®- en MPEG4-films en (MP3-)CD's afspelen en uw JPEG-afbeeldingen bekijken.

Bekijk alle voordelen

DVD- en DivX®-films voor onderweg

  • 17,8 cm (7") LCD, breedbeeld

  • DivX-weergave

Kijk films op 16:9 breedbeeldformaat

Kijk films op 16:9 breedbeeldformaat

Deel uw films en digitale foto's met uw vrienden en familie. Het 16:9-breedbeeldformaat is standaard voor universele tot High Definition digitale televisie. Een beeldvullend 16:9-beeldformaat zorgt voor een uitstekende weergave van beelden zonder balken boven en onder het beeld en zonder het kwaliteitsverlies dat wordt veroorzaakt door schalen, waardoor een beeld wordt aangepast zodat het op een ander schermformaat past.

Voor muziek op (MP3-)CD en CD-RW

MP3 is een revolutionaire compressietechnologie waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen

DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen

Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. DivX® is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en home cinema-systemen.

Technische specificaties

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Recensies

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5.0

van 5

3

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

4
3
2
1

15/12/2020

Nederland

Nederland

Uitstekende DVD speler

Heb deze al vele jaren. Een oudje dus, maar sperlt nog af als nieuw. Wel jammer dat ik de afstandbediening nergens meer kan vinden. Ik heb nu sommige films met Nederlandse ondertiteling, die ik niet te voorschijn kan halen... Balen. Maar de player doet het nog super de super!!!! Groet, Hylke

Voordelen

Werkt op al mn DVD's supergoed

Nadelen

Klepje waar de DVD onder moet worden geplaatst, gaat wat moeizaam open en dicht

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PET716 Draagbare DVD-speler

Datum gebruik 2018-12-15

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PET716 Draagbare DVD-speler

Datum gebruik 2018-12-15

21/07/2013

Nederland

Nederland

Speelt alle dvd's af

Hebben hem al jaren in gebruik, en werkt nog steeds goed. Speelt alle soorten dvd's af. Mooie weergave.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PET716 Draagbare DVD-speler

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PET716 Draagbare DVD-speler

14/10/2026

France

France

Lecteur dvd philips

Ça fait maintenant 20 ans que j ai ce lecteur et il fonctionne à merveille, un matériel super.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PET716 Lecteur de DVD portable

Datum gebruik 2026-10-14

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor PET716 Lecteur de DVD portable

Datum gebruik 2026-10-14

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