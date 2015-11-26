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Arrêté
Des lecteurs de CD exceptionnels
Profitez de basses exceptionnelles grâce à cette chaîne Philips de 3 600 W avec basses NX et caisson de basses de 20". Utilisez la fonction de mixage de pistes Auto-DJ sur appareils USB, les effets lumineux LED à 260 K et le streaming Bluetooth, pour une fête réussie.
Bluetooth®
Channel fader entre 2 ports USB
CD, CD-MP3, 2 USB, tuner
3 600 W basses NX caisson de basses 20"
Vous possédez une importante collection de musique sur votre smartphone, tablette ou ordinateur ? Profitez d'un son incroyable en la diffusant sur votre système NITRO via une connexion Bluetooth®. Bénéficier d'un son aussi puissant n'a jamais été aussi facile et pratique.
Vous pouvez automatiser vos mixages avec Auto-DJ, qui mélange automatiquement les pistes depuis un lecteur USB connecté. Ajoutez des effets sonores avec la molette DJ. Faites trembler les murs !
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
BumBum23
26/11/2015
Deutschland
Richtig fettes Teil
Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit NTRX900 HiFi-Minisystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit NTRX900 HiFi-Minisystem
Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels au risque d'abîmer votre ouïe.