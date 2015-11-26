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Niet meer leverbaar
De ultieme soundmachines
Geniet van basgeluid zoals nooit tevoren op dit Philips-systeem van 3600 W met 20 inch subwoofer en NX-bas. Creëer de ultieme party met Auto DJ en mix nummers op USB-apparaten met 260.000 LED-lichteffecten en Bluetooth-streaming.
Bluetooth®
Kanaalfader tussen 2 USB-aansluitingen
CD, MP3-CD, 2 USB, tuner
3600 W, NX-bas, 20 inch subwoofer
Creëer de ultieme sfeer voor elk feestje met duizenden gekleurde lampen die knipperen en golven op de maat van de muziek. Kies eenvoudig lichtkleuren die bij uw thema passen of kies een van de vele voorkeuzeprogramma's van het systeem. Druk op de NX-basknop om de lichtshow nog intenser te maken.
U kunt uw muziek automatisch laten afspelen met Auto-DJ. Hiermee worden nummers automatisch gemixt op een aangesloten USB-stick. Voeg geluidseffecten toe met het DJ jogwheel. Non-stop muziek!
Word de gangmaker van elk feest! Met DJ Crossfader kunt u uw favoriete tracks mixen tussen kanaal A en B, zodat u naadloos tussen nummers kunt schakelen. Selecteer de apparaatuitvoer voor speler A (USB, Bluetooth®, CD, Audio In of Tuner) om de muziek te starten en kies daarna het invoerapparaat voor speler B (USB of Audio In). Om van nummer te wisselen, schuift u de fader van de ene naar de andere kant voor een soepele overgang waarmee het feest blijft doorgaan.
5.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
BumBum23
26/11/2015
Deutschland
Richtig fettes Teil
Ein wirklich tolles Produkt, macht richtig fetten Bass sodass von meiner Dachgeschosswohnung [3Stock] die Küche unten vibriert ;D Die Boxen sind Sehr stabil und schauen wirklich super aus. Das Bedienteil hätte man jedoch schöner gestalten können! Der Preis selbst ist bisschen zu hoch. Ansonsten ein TOP Produkt!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX900 HiFi-Minisystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor NTRX900 HiFi-Minisystem
Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.