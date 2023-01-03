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Arrêté

Multigroom series 700014-en-1 Visage, Cheveux et Corps

MG7745/15

4.4
| (1778) Avis | 90% recommandent ce produit
Style et précision ultimes
Un style parfait avec la plus précise et polyvalente de nos tondeuses. Ses 14 accessoires haut de gamme vous donnent les moyens d'affirmer votre style, de la tête aux pieds. Profitez d'une précision maximale grâce aux lames DualCut, et améliorez votre maîtrise grâce au manche antidérapant en caoutchouc.
Voir tous les avantages

Tondeuse haut de gamme 14-en-1 ultra-polyvalente

Style et précision ultimes

  • 14 accessoires

  • Technologie DualCut

  • Jusqu'à 180 minutes d'autonomie

  • Utilisation sous la douche

Précision maximale avec 2 fois plus de lames

Précision maximale avec 2 fois plus de lames

La tondeuse tout-en-un est dotée de la technologie avancée DualCut pour une précision maximale. Elle est équipée de doubles lames conçues pour rester toujours aussi affûtées qu'au premier jour.

14 accessoires pour le visage et les cheveux

14 accessoires pour le visage et les cheveux

La tondeuse multistyle Philips tout-en-un Multigroom 7000 est fournie avec 14 accessoires pour tout le corps.

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Lames auto-affûtées pour un résultat impeccable

Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.

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4.4

sur 6

1778

Avis

90%

recommandent ce produit

03/01/2023

België

België

Acheteur vérifié

Rapport qualité prix excellent

Compacte tient bien dans la main et solide! Donne la sensation de très bons matériaux. Coupe précise, agréable à manier. Je regrette un intermédiaire entre 9mm et 12mm

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps

14/10/2022

België

België

Acheteur vérifié

Très bonne tondeuse multifonctions

Tondeuse légère et puissante, efficace aussi bien pour les cheveux ou la barbe que pour le corps et les parties intimes en toute sécurité. J’aime avoir un seul apareil pour toutes ces opérations plutôt que plusieurs tondeuses spécialisées et celle-ci est impeccable. Elle a de plus une bonne autonomie et un design sobre et élégant.

Avantages

Un seul apareil pour les cheveux la barbe, le corps, et les parties intimes, en toute sécurité.

Contre

Les têtes un peu difficiles à retirer et à replacer, ainsi que les sabots un peu difficiles à différencier.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7715/15 13-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7715/15 13-en-1 Visage, Cheveux et Corps

02/04/2022

België

België

Acheteur vérifié

Fait bien ce qu'on lui demande

Tonde cheveux 4mm impeccable, barbe 1 mm très bien et pour le cou ( peau fragile chez moi ) accessoire pour le corps laisse la peau parfaite. Très bon produit

Avantages

Complet et efficace

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps

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