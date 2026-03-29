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Niet meer leverbaar
14 hulpstukken
DualCut-technologie
Tot drie uur gebruikstijd
Geschikt voor onder de douche
Deze alles-in-één haartrimmer is voorzien van geavanceerde DualCut-technologie voor maximale precisie. Hij wordt geleverd met dubbele mesjes en is ontworpen om net zo scherp te blijven als op de dag dat hij uit de verpakking kwam.
De Philips Multigroom 7000 alles-in-één tondeuse wordt geleverd met 14 hulpstukken voor een verzorgingsoplossing voor het hele lichaam.
Maak strakke, rechte lijnen en trim gelijkmatig door het dikste haar dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer. Deze anticorrosieve messen roesten niet en zijn zelfslijpend om langer mee te gaan.
4.4
van 5
1778
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Becar
29/03/2026
België
Geverifieerde koper
De All-in-One Trimmer is een handig apparaat
De All-in-One Trimmer ligt goed in de hand bij het gebruik. De zelfslijpende messen zijn van zeer goede kwaliteit. Opladen gebeurt eenvoudig en snel. Wisselen van de opzetstukken gaat vlot. Handig is de gebruikshandleiding met duidelijke afbeeldingen.
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer 7000 Series MG7941/15 17-in-1 trimmer
Eddy70
28/07/2025
België
Geverifieerde koper
Top tondeuse
Heel erg tevreden over dit toestel: gebruik het vooral voor baard en snor, maar ook om mijn haar mooi bij te werken. Batterij laadt snel op en gaat lang mee. Heel uitgebreide accesoires. Top !!
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 7000 MG7720/15 14-in-1, gezicht, haar en lichaam
Duschka007
27/03/2025
België
Geverifieerde koper
scheerapparaat en trimmer
goede kwaliteit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Deze review is gemaakt voor All-in-One Trimmer MG5930/15 Series 5000
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.