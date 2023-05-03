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11 en 1 : visage, cheveux et corps
Lames en acier auto-affûtées
Technologie BeardSense
La tondeuse est livrée avec 11 accessoires qui vous permettent de tailler et de styliser votre barbe, de couper vos cheveux et d'entretenir les poils de votre corps, répondant ainsi à tous vos besoins, de la tête aux pieds.
Les lames en acier auto-affûtantes offrent une résistance accrue pour une précision maximale lors de la coupe, restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans nécessiter d'huile pour les lames.
Grâce à la technologie BeardSense, notre tondeuse analyse la densité de votre barbe 125 fois par seconde et ajuste automatiquement la puissance dans les zones plus denses, vous garantissant ainsi des performances optimales et un résultat impeccable.
4.2
sur 6
692
Avis
87%
recommandent ce produit
Gamelleboy
03/05/2023
België
Acheteur vérifié
Bien qu'encore nouveau, il est comme je l'espérais
Cela correspond parfaitement à ce que j'en attendais. Equipement complet bien qu'une housse de rangement un peu plus correcte et une cape (de coiffeur) n'aurait pas été inutile. L'ensemble n'est ni lourd ni encombrant pour l'emmener en voyage. L'appareil était déjà chargé à la livraison. L'autonomie est idéale (pour l'instant) - utilisé 2 fois par mois pour les cheveux et 2 à 3 fois par semaine pour la barbe, je ne l'ai chargé qu'une fois sur 6 semaines.
Avantages
Pratique, bonne autonomie, équipement, légèreté, taille.
Contre
Je n'en n'ai pas encore trouvé mais je ne l'utilise que depuis 6 semaines.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5720/15 9-en-1 Visage et Cheveux
LucW
07/12/2020
België
Acheteur vérifié
Facile, complet et efficace
Très complet et facile à utiliser, le seul tout petit bemol est le sac de rangement pas super pratique mais suffisant. l'appareil est peu bruyant et sa coupe est fine, régulière et douce. L'autonomie et l'étanchéité sont sans reproche.
Avantages
Rapport qualité/prix excellent pour un appareil très complet.
Contre
Un sac de transport ou rangement un peu étriqué et pas trop pratique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5740/15 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5740/15 12-en-1 Visage, Cheveux et Corps
ddberg
04/02/2023
France
Acheteur vérifié
Efficace
Complet, pratique, efficace et bon rapport qualité-prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 5000 MG5730/15 11-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Basé sur 2,3 tailles de barbe par semaine, chaque session durant environ 11,5 minutes
L'option de charge rapide fournit suffisamment d'énergie pour une séance de coupe
Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat