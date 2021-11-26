Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
11in1: gezicht, hoofd en lichaam
Zelfslijpende stalen mesjes
BeardSense-technologie
Onze trimmer is gemaakt voor al uw ontharingsbehoeften en wordt geleverd met 11 hulpstukken om uw gezichtshaar te trimmen en te stylen, uw haar te knippen en uw lichaam te ontharen.
De zelfslijpende stalen mesjes zijn extra stevig voor maximale precisie tijdens het trimmen. Ze blijven net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is.
Met BeardSense-technologie scant onze trimmer de dichtheid van uw baard 125x per seconde om het vermogen op dichtere gebieden te verhogen voor het beste resultaat.
4.2
van 5
692
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
mevr peeters
26/11/2021
België
Geverifieerde koper
topper
wij zijn zeer tevreden van onze philips, mijn vader zijn haren zijn mooi gesneden, ik ben bijna een kapster met dit toestel in mijn handen. dank u wel
Voordelen
zeer makkelijk in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, gezicht, haar en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, gezicht, haar en lichaam
Helpau
07/07/2020
België
Geverifieerde koper
Uitstekend. Werkt perfect.
Zeer functioneel, efficiënt. Lange batterijduur. Ligt goed in de hand.
Voordelen
Alles
Nadelen
Niets
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5740/15 12-in-1, gezicht, haar en lichaam
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5740/15 12-in-1, gezicht, haar en lichaam
EversE
15/06/2020
België
Geverifieerde koper
Super product
Super trekt niet aan kinderen hun haren. Wij gaan nu zelf kapper zijn. Snel zelf thuis doen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar
Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024.
Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten
De snellaadoptie biedt voldoende vermogen voor één trimbeurt
Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop