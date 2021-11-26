Bij het uitpakken van het toestel en de vele accessoires was het even zoeken welk opzetstuk voor welk doeleind gebruikt kan worden. Maar al gauw had ik de logica door. Als ik voor de eerste keer de opzetstukken op het toestel klikte, had ik wat schrik om te veel druk uit te oefenen. Maar alles is stevig en klikte mooi in elkaar. Het toestel zelf is stevig gebouwd en ligt goed in de hand. Veel beter zelfs dan mijn huidig toestel van Babyliss. Na het opladen het toestel voor de eerste keer gebruikt. Nu 2 weken later en dagelijks gebruik gaat de accu nog steeds mee. Leuk dus, die lange accu-capaciteit. Ik gebruik het toestel vooral voor het trimmen van de baard. Als test nam ik eerst de mogelijkheid te trimmen op 3 mm, daarna op 2 mm en daarna op 1 mm. Die laatste optie was voor mij iets te kort, maar voor elk wat wils natuurlijk. Wat vooral opviel was dat het toestel mooi de vorm van de hals en kin mee volgt. Wat voor een mooi en ook een snel resultaat zorgt. In de ochtendlijke rush altijd fijn als er wat tijdswinst is. Ook de neustrimmer en het precisie-opzetstuk werken zeer goed. Ze zorgen ervoor dat je dus slechts één toestel nodig hebt. Ik reinigde het toestel en de opzetstukken eenvoudig met water. Ik ga uit van de 100% waterproof-melding op de verpakking. De toekomst zal uitwijzen of dit ook voor 100% klopt. Je kan alles verzamelen in het meegeleverd zakje. Bij mijn toestel van Babyliss was er een soort hub meegeleverd, maar daar viel vaak alles af. Een eenvoudig zakje lijkt mij dus een prima alternatief. Een mooi toestel voor een mooie prijs. Zeker aanrader