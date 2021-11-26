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  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
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  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling
  • Eén hulpmiddel, volledige styling

All-in-One Trimmer 5000 Series11-in-1 trimmer

MG5923/15

4.2
| (692) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Eén hulpmiddel, volledige styling
Onze All-in-One trimmer heeft 11 hoogwaardige hulpstukken voor gezicht, hoofd en lichaam, inclusief zelfslijpende mesjes die net zo scherp blijven als op de eerste dag voor langdurige prestaties ­– zonder dat u olie hoeft te gebruiken.
Bekijk alle voordelen
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's Werelds favoriete merk elektrische ontharingsproducten voor mannen1

Voor gezicht, haar en lichaam

Eén hulpmiddel, volledige styling

  • 11in1: gezicht, hoofd en lichaam

  • Zelfslijpende stalen mesjes

  • BeardSense-technologie

11 hulpstukken voor al uw ontharingsbehoeften

11 hulpstukken voor al uw ontharingsbehoeften

Onze trimmer is gemaakt voor al uw ontharingsbehoeften en wordt geleverd met 11 hulpstukken om uw gezichtshaar te trimmen en te stylen, uw haar te knippen en uw lichaam te ontharen.

Maximale precisie en langdurige prestaties

Maximale precisie en langdurige prestaties

De zelfslijpende stalen mesjes zijn extra stevig voor maximale precisie tijdens het trimmen. Ze blijven net zo scherp als op dag één, zonder dat er mesolie nodig is.

Krachtig trimmen, zelfs bij de meest uitdagende baarden

Krachtig trimmen, zelfs bij de meest uitdagende baarden

Met BeardSense-technologie scant onze trimmer de dichtheid van uw baard 125x per seconde om het vermogen op dichtere gebieden te verhogen voor het beste resultaat.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Recensies

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4.2

van 5

692

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

26/11/2021

België

België

Geverifieerde koper

topper

wij zijn zeer tevreden van onze philips, mijn vader zijn haren zijn mooi gesneden, ik ben bijna een kapster met dit toestel in mijn handen. dank u wel

Voordelen

zeer makkelijk in gebruik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, gezicht, haar en lichaam

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5730/15 11-in-1, gezicht, haar en lichaam

07/07/2020

België

België

Geverifieerde koper

Uitstekend. Werkt perfect.

Zeer functioneel, efficiënt. Lange batterijduur. Ligt goed in de hand.

Voordelen

Alles

Nadelen

Niets

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5740/15 12-in-1, gezicht, haar en lichaam

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5740/15 12-in-1, gezicht, haar en lichaam

15/06/2020

België

België

Geverifieerde koper

Super product

Super trekt niet aan kinderen hun haren. Wij gaan nu zelf kapper zijn. Snel zelf thuis doen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Multigroom series 5000 MG5720/15 9-in-1, gezicht en haar

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Online enquête onder 16003 mannen, gebruikers van elektrische ontharingsapparaten, uitgevoerd in 2024. 

  1. Gebaseerd op 2 - 3 keer per week bijknippen van gezichtshaar, met sessies van ong. 11,5 minuten

  2. De snellaadoptie biedt voldoende vermogen voor één trimbeurt

  3. Na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop