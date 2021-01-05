Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
8 outils
Lames en acier auto-affûtées
Jusqu'à 60 min d'autonomie
Accessoires rinçables
Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.
Cette tondeuse tout-en-un très pratique taille et stylise votre barbe et coupe vos cheveux.
Obtenez une coupe uniforme, même sur les poils les plus épais. Les lames précises en acier de la tondeuse corps et barbe vous permettent d'obtenir des lignes droites et nettes, pour une finition parfaite.
Récompenses
4.2
sur 6
706
Avis
86%
recommandent ce produit
PB 1180
05/01/2021
België
Acheteur vérifié
Petite tondeuse pratique
Tient facilement en main et coupe sans problème poils de barbe, moustache ou cheveux. Bonne autonomie. Seul petit bémol le bouton de mise en route est difficile à faire glisser.
Avantages
Facile à utiliser, coupe tous les poils, bonne autonomie.
Contre
Bouton de mise en marche pénible.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux
StephwenDB
20/04/2020
België
Partie de promotion
Très bon rasoir barbe et cheveux
Très bon rasoir électrique pour barbe et cheveux. Bonne tenue de la batterie, facile a utiliser et nettoyer.
Avantages
Multifonctionnel
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Tondeuse à barbe
18/04/2020
België
Partie de promotion
Très bon produit
Très bonne prise en main n’arrache pas les poils ni les cheveux bonne autonomie très légère super article à recommander
Avantages
Bon prise en main n’arrache pas les poils et les cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux