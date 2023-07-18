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Niet meer leverbaar
8 hulpstukken
Zelfslijpende stalen mesjes
Tot 60 min. gebruikstijd
Afspoelbare opzetstukken
De zelfslijpende stalen mesjes van deze trimmer voor gezicht en lichaam zijn versterkt met ijzer en gehard voor maximale sterkte. Dit resulteert in messen die net zo scherp blijven als toen ze nieuw uit de verpakking kwamen. Geen roest. Geen mesolie nodig.
Deze alles-in-één trimmer trimt en stylet gemakkelijk uw gezichtsbeharing en uw haar.
U trimt soepel en gelijkmatig, zelfs door het dikste haar. Dankzij de nauwkeurige stalen mesjes van de body- en baardtrimmer maakt u strakke, rechte lijnen voor een perfect resultaat.
Prijzen
4.2
van 5
706
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Seppethedog
18/07/2023
België
Perfect
Ik kocht deze scheermachine op reis mijn oude toestel had de geest gegeven....ik kon geen betere keuze doen, opzetstuk van 3 tot 7 mm is perfect voor mij, baard en snor trimmen is in een wip gebeurt, de neus en oorreiniger bevalt ook. Ik kan dit toestel alleen maar aanraden...
Voordelen
Opzet stukken, neus en oorreiniger, zelfreinigende functie
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
Johannesde
25/01/2023
België
Geverifieerde koper
Prima tondeuze
Werkt heel prettig en goed, vooral met alle hulpstukken.
Voordelen
Werkt heel precies
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
KAS86
02/10/2021
België
Geverifieerde koper
Nice Product
Smooth .............. and easy to use by all ages.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Multigroom series 3000 MG3740/15 9-in-1, gezicht en haar
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