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Arrêté

Microchaîne

MCM2300/12

3.1
| (21) Avis
Relaxez-vous en musique
Écoutez vos morceaux préférés sur ce système audio Philips compact tout-en-un, doté d'un port USB, d'une entrée audio et d'un lecteur CD. Profitez d'un son puissant avec les enceintes Bass Reflex ainsi que du système Digital Sound Controls pour optimiser vos réglages audio.
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L'obsession du son

Relaxez-vous en musique

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • Port USB pour charge

  • 15 W max.

Puissance de sortie maximale 15 W

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.1

sur 6

21

Avis

21/04/2021

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

Compact en een heel mooie uitstraling !

Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,

Avantages

Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.

Contre

Geen !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2300 Micromuzieksysteem

Oui, je recommande ce produit

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16/07/2019

Nederland

Nederland

Prijs-prestatie verhouding is uitstekend

Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2300 Micromuzieksysteem

Oui, je recommande ce produit

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30/10/2017

Nederland

Nederland

goed geluid en eenvoud

twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.

Oui, je recommande ce produit

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