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Arrêté
MCM2300/12
CD, CD-MP3, USB, FM
Port USB pour charge
15 W max.
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
3.1
sur 6
21
Avis
J.G.
21/04/2021
Nederland
Acheteur vérifié
Compact en een heel mooie uitstraling !
Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,
Avantages
Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.
Contre
Geen !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2300 Micromuzieksysteem
Oui, je recommande ce produit
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redacteurtje
16/07/2019
Nederland
Prijs-prestatie verhouding is uitstekend
Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2300 Micromuzieksysteem
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Hielkema
30/10/2017
Nederland
goed geluid en eenvoud
twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.
Oui, je recommande ce produit
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