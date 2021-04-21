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  • Ontspannen met lekkere muziek
  • Ontspannen met lekkere muziek
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  • Ontspannen met lekkere muziek

Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

MCM2300/12

3.1
| (21) Reviews & awards
Ontspannen met lekkere muziek
Luister naar uw favorieten op dit compacte, alles-in-een Philips-muzieksysteem met USB- en audioaansluiting en mogelijkheid voor het afspelen van CD's. Geniet van krachtige muziek dankzij de Bass Reflex-luidsprekers en Digital Sound Control voor optimale geluidsinstellingen.
Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Ontspannen met lekkere muziek

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB-aansluiting voor opladen

  • Max. 15 W

Maximaal uitgangsvermogen 15 W

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

Stem af op de zender die u als voorkeurzender wilt instellen en houd de knop voor voorkeurzenders ingedrukt om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

21

Reviews & awards

21/04/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Compact en een heel mooie uitstraling !

Een zeer prettig en compact apparaat, simpel maar fraai vorm gegeven,

Voordelen

Makkelijk bedienbaar en een fantastisch geluid.

Nadelen

Geen !

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem

16/07/2019

Nederland

Nederland

Prijs-prestatie verhouding is uitstekend

Goed, gemakkelijk en goedkoop met meerdere mogelijkheden

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem

30/10/2017

Nederland

Nederland

goed geluid en eenvoud

twee setjes gekocht voor op de kinderkamers. mooi geluid makkelijk te bedienen en usb is ideaal. Top setje voor dit geld.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MCM2300 Micromuzieksysteem

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