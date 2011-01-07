ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

  • Photo de face du produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Image principale

Arrêté

Microchaîne hi-fi

MC235B/12

3.8

| (6) Avis

Style unique - Son exceptionnel - Fixation murale

Vous êtes plutôt branché, toujours en avance sur les tendances ? Vous aimez les produits innovants et racés ? Alors vous serez séduit par la très chic microchaîne MC235B, qui peut être fixée au mur et propose des performances sonores dynamiques dans un design élégant.

Voir tous les avantages

Style unique - Son exceptionnel - Fixation murale

Puissance musicale 2x5 W RMS/2x10 W/400 W PMPO

Fonctions de réveil et mise en veille programmables

Fonctions de réveil et mise en veille programmables

Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.

Compatible CD, CD-R et CD-RW

Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

6

Avis

3
1

07/01/2011

Danmark

Danmark

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Micro Hi-Fi System

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Micro Hi-Fi System

25/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great

Good cd player for a teen and has great sound system

Avantages

Sleek

Contre

Blue light

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system

Date d'utilisation 2024-11-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system

Date d'utilisation 2024-11-25

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Compact and User-friendly, great sound

A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MC235B Sleek micro sound system

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.