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Niet meer leverbaar
MC235B/12
Unieke vormgeving - Geweldig geluid - Wandmontage mogelijk
U bent trendy en vooruitstrevend? Unieke innovatie en stijl spreken u aan? Dan is de superchique, aan de wand bevestigbare MC235B met dynamisch geluid en gestroomlijnd ontwerp precies wat u zoekt.
CD-weergave
wandmontage mogelijk
Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.
Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.
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3.8
van 5
6
Reviews & awards
07/01/2011
Danmark
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MC235B Micro Hi-Fi System
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MC235B Micro Hi-Fi System
Kaatje
09/10/2011
Nederland
Een redelijk product
Het duurde even voordat we door hadden hoe de gebruiksaanwijzing werkte. De afstandsbediening werkt alleen op volume, niet op wisselen van zenders. Jammer.
Deze review is gemaakt voor MC235B Sleek micro sound system
Deze review is gemaakt voor MC235B Sleek micro sound system
Fhdzasaa
25/12/2024
United Kingdom
Great
Good cd player for a teen and has great sound system
Voordelen
Sleek
Nadelen
Blue light
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MC235B Sleek micro sound system
Datum gebruik 2024-11-25
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor MC235B Sleek micro sound system
Datum gebruik 2024-11-25