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Niet meer leverbaar

Micro HiFi-systeem

MC235B/12

3.8

| (6) Reviews & awards

Unieke vormgeving - Geweldig geluid - Wandmontage mogelijk

U bent trendy en vooruitstrevend? Unieke innovatie en stijl spreken u aan? Dan is de superchique, aan de wand bevestigbare MC235B met dynamisch geluid en gestroomlijnd ontwerp precies wat u zoekt.

Bekijk alle voordelen

Unieke vormgeving - Geweldig geluid - Wandmontage mogelijk

  • CD-weergave

  • wandmontage mogelijk

2 x 5 W RMS/2 x 10 W muziekvermogen en 400 W PMPO

Wekker- en sleeptimerfuncties

Wekker- en sleeptimerfuncties

Veel wekkers hebben verschillende soorten alarmen. Deze klokradio van Philips wekt u met de radio of het traditionele zoemeralarm. Met de sleeptimer kunt u de gewenste tijd programmeren voor muziek wanneer u gaat slapen. Of u nu wilt worden gewekt met een zoemeralarm met een monotone toon of naar uw favoriete muziek wilt luisteren als u gaat slapen, deze klokradio heeft het allemaal.

Speel CD's, CD-R en CD-RW af

Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

6

Reviews & awards

3
1

07/01/2011

Danmark

Danmark

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC235B Micro Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC235B Micro Hi-Fi System

09/10/2011

Nederland

Nederland

Een redelijk product

Het duurde even voordat we door hadden hoe de gebruiksaanwijzing werkte. De afstandsbediening werkt alleen op volume, niet op wisselen van zenders. Jammer.

Deze review is gemaakt voor MC235B Sleek micro sound system

Deze review is gemaakt voor MC235B Sleek micro sound system

25/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great

Good cd player for a teen and has great sound system

Voordelen

Sleek

Nadelen

Blue light

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC235B Sleek micro sound system

Datum gebruik 2024-11-25

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor MC235B Sleek micro sound system

Datum gebruik 2024-11-25

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