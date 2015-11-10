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Arrêté
M2BTBK/00
Haute fidélité, divertissement sans fil. Où que vous alliez
Chez vous ou en déplacement, profitez d'un son haute définition et d'une connectivité Bluetooth® parfaite avec le Fidelio M2BT. La technologie NFC permet un appairage sans fil d'un simple geste, tandis que ses commandes intuitives vous permettent de basculer facilement entre la musique et les appels.
Son haute résolution
Supra-aural
Coussinets Deluxe à mémoire de forme
NFC
Les matériaux utilisés pour le casque Fidelio M2BT ont été soigneusement sélectionnés pour vous assurer un confort longue durée et des performances améliorées en matière de son. Les coussinets aérés en mousse à mémoire de forme permettent d'éviter l'accumulation de chaleur et de pression à la surface des oreilles, afin de procurer une sensation idéale lors du port du Fidelio M2BT et une excellente qualité sonore.
Le casque M2BT est doté de deux microphones, un pour la voix et un autre mesurant le bruit ambiant, ce qui permet d'ajuster automatiquement le son et d'obtenir une qualité d'appel optimale.
L'étanchéité acoustique du casque Fidelio est assurée par un système de verrouillage à ruban, intégré au compartiment interne, spécialement conçu pour éliminer les fuites acoustiques inutiles et préserver la qualité audio jusque dans les moindres détails. Vous obtenez ainsi non seulement des basses bien plus profondes, mais vous pouvez aussi vous immerger entièrement dans toute la richesse de votre musique, sans perturbations extérieures.
3.0
sur 6
31
Avis
Feldmaus1980
10/11/2015
Deutschland
Super
Habe das Produkt zwar erst gestern gekauft, bin aber begeistert. Super Trágekomfort, rutscht nicht, fühlt sich angenehm an und es gibt keine heissen Ohren :-) Kopplung per NFC ist supereinfach. Nur ein, zwei Knöpfe drücken und die Verbindung steht. Soundqualität sowohl per Kapel, als auch per bluetooth nicht zu bemängeln und das bei wechselnden Style von Peter Hollens (Acapella) über Lindsey Stirling (Violine) und den PianoGuys (Piano/Chello) bis zu Rammstein und Nightwish. Das einzige Manko ist bestenfalls das fehlende Netzteil. Doch ist dieses zu verkraften, da ohnehin für Handy und/oder Tab eines vorhanden ist.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio M2BTBK Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
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Skrynklan
21/08/2016
Sverige
#TheOne
Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Oui, je recommande ce produit
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Hiren
12/03/2016
United Kingdom
It sounds great
Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones