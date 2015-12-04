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Niet meer leverbaar
M2BTBK/00
Draadloos genieten van HiFi-geluid. Waar u ook gaat.
Thuis en onderweg profiteert u van HD-geluid en naadloze Bluetooth®-connectiviteit met de Fidelio M2BT. Dankzij de NFC-technologie kunt u met één tik draadloos koppelen en de intuïtieve bediening zorgt ervoor dat u moeiteloos kunt schakelen tussen muziek en oproepen.
Audio met hoge resolutie
Voor op het oor
Luxe kussens van memory foam
NFC
De materialen voor de Fidelio M2BT zijn zorgvuldig geselecteerd voor langdurig comfort en een uitmuntend geluid. Oorkussens van memory foam en ademende materialen spreiden de druk en warmte, zodat de Fidelio M2BT-hoofdtelefoon optimaal comfort en uitzonderlijk geluid biedt.
De M2BT is voorzien van twee microfoons; één voor spraak en een tweede die omgevingsgeluid meet en het geluid automatisch aanpast voor een optimale gesprekskwaliteit.
De Fidelio-hoofdtelefoon is voorzien van een akoestische afdichting die bestaat uit een speciaal ontworpen bandbarrière in de binnenste kamer. Deze voorkomt dat geluid onnodig verloren gaat en dat geluidsdetails behouden blijven. Dit zorgt niet alleen voor een uitstekend basgeluid, maar ook voor een intense beleving van alle superieure details van uw muziek, zonder verstoring uit de omgeving.
3.0
van 5
31
Reviews & awards
john127
04/12/2015
Nederland
Geweldige koptelefoon
Geweldige koptelefoon met een spectaculair maar ook subtiel geluid. Bassen zijn lekker sterk, maar ook midden en hoog klinken geweldig. Transparant geluid, niet wollig. Heerlijk om zonder draad te kunnen luisteren. Eenvoudig te bedienen en weergaloos design
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Hiren
12/03/2016
United Kingdom
It sounds great
Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
JimmyBGood
17/01/2016
United Kingdom
Geverifieerde koper
Great sound, very portable, long battery life
Good sound Lasts a week on my communte. Used with an apple iPhone. Only downside is a tiny buzz when 1st connecting to phone but this goes after a few seconds.
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones