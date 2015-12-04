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Niet meer leverbaar

FidelioDraadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

M2BTBK/00

3

| (31) Reviews & awards

Draadloos genieten van HiFi-geluid. Waar u ook gaat.

Thuis en onderweg profiteert u van HD-geluid en naadloze Bluetooth®-connectiviteit met de Fidelio M2BT. Dankzij de NFC-technologie kunt u met één tik draadloos koppelen en de intuïtieve bediening zorgt ervoor dat u moeiteloos kunt schakelen tussen muziek en oproepen.

Bekijk alle voordelen

Draadloos genieten van HiFi-geluid. Waar u ook gaat.

  • Audio met hoge resolutie

  • Voor op het oor

  • Luxe kussens van memory foam

  • NFC

Luxe kussens van memory foam voor een ergonomische pasvorm

Luxe kussens van memory foam voor een ergonomische pasvorm

De materialen voor de Fidelio M2BT zijn zorgvuldig geselecteerd voor langdurig comfort en een uitmuntend geluid. Oorkussens van memory foam en ademende materialen spreiden de druk en warmte, zodat de Fidelio M2BT-hoofdtelefoon optimaal comfort en uitzonderlijk geluid biedt.

Dubbele ingebouwde microfoon sluit omgevingsgeluid buiten voor een betere kwaliteit van oproepen

De M2BT is voorzien van twee microfoons; één voor spraak en een tweede die omgevingsgeluid meet en het geluid automatisch aanpast voor een optimale gesprekskwaliteit.

Akoestisch afgesloten om de geluidsdetails binnen te houden en geluid buiten te sluiten

Akoestisch afgesloten om de geluidsdetails binnen te houden en geluid buiten te sluiten

De Fidelio-hoofdtelefoon is voorzien van een akoestische afdichting die bestaat uit een speciaal ontworpen bandbarrière in de binnenste kamer. Deze voorkomt dat geluid onnodig verloren gaat en dat geluidsdetails behouden blijven. Dit zorgt niet alleen voor een uitstekend basgeluid, maar ook voor een intense beleving van alle superieure details van uw muziek, zonder verstoring uit de omgeving.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

31

Reviews & awards

04/12/2015

Nederland

Nederland

Geweldige koptelefoon

Geweldige koptelefoon met een spectaculair maar ook subtiel geluid. Bassen zijn lekker sterk, maar ook midden en hoog klinken geweldig. Transparant geluid, niet wollig. Heerlijk om zonder draad te kunnen luisteren. Eenvoudig te bedienen en weergaloos design

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

12/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

It sounds great

Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

17/01/2016

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Great sound, very portable, long battery life

Good sound Lasts a week on my communte. Used with an apple iPhone. Only downside is a tiny buzz when 1st connecting to phone but this goes after a few seconds.

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Deze review is gemaakt voor Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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