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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Jusqu'à 400 % de luminosité en plus¹
Large compatibilité
Style haut de gamme et sécurité
Lot de 2
La gamme Philips Ultinon Pro9200 LED associe la puissance de la technologie LED à un boîtier ultra-compact pour s'adapter à toutes les fonctions d'éclairage. Son encombrement est de 30 % inférieur à celui des modèles précédents, et elle est conçue pour permettre une installation ultra-simple, même dans les éclairages avant les plus exigus. Le retrofitting est facile à réaliser, pour simplifier la tâche des conducteurs passionnés et des amateurs de customisation.
Maîtrisez la lumière sur la route. Méticuleusement conçues pour éveiller votre passion pour la conduite, les lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Pro9200 offrent des performances inégalées et la visibilité exceptionnelle dont vous avez besoin au volant. Grâce à une sélection unique de LED et au grand soin que nous apportons à la conception de nos produits, vous bénéficiez d'une luminosité inégalée, jusqu'à 400 %¹ supérieure au minimum légal pour les lampes halogènes. Améliorez votre vision de la route et des panneaux de signalisation grâce à leur spectre optimal unique. Ces lampes vous permettent de prendre la route en toute confiance.
Conduisez avec précision et en toute sécurité avec la Philips Ultinon Pro9200. Grâce au positionnement précis des puces LED sur nos lampes Philips Ultinon Pro9200, l'éclairage est projeté là où vous en avez besoin sur la route sans éblouir les véhicules en sens inverse. Nos lampes sont également équipées de la technologie innovante Philips SafeBeam, produisant un excellent faisceau utile sans éblouissement, pour une visibilité optimale lorsque vous conduisez.
3.8
sur 6
256
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
¹ Par rapport aux exigences légales minimales. Concerne les modèles H4, H7. Sujet à variation selon le modèle de voiture et le type de lampe.
² Non conforme ECE, non destinée à un usage sur la voie publique. Il vous incombe de vous conformer aux exigences légales en vigueur dans votre pays.
³ La gamme de lampes Philips Ultinon Pro9200 LED bénéficie d'une garantie de 2 ans, plus une extension de garantie de 3 ans offerte à l'enregistrement du produit. Visitez la page philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie. La garantie Philips couvre les défauts de fabrication et une utilisation non commerciale uniquement.