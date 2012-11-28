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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Tot 400% helderder licht¹
Compatibel met breed machinepark
Hoogwaardige stijl en veiligheid
Verpakking van 2
De Philips Ultinon Pro9200 LED-serie combineert de kracht van LED-technologie met een ultracompacte behuizing voor elke lichttoepassing. Het oppervlak is 30% kleiner dan dat van zijn voorganger en past moeiteloos zelfs in de smalste koplampen. Achteraf aanbrengen is eenvoudig en biedt gepassioneerde bestuurders en gebruikers probleemloze functionaliteit.
Houd controle over het licht op de weg. Onze Philips Ultinon Pro9200-koplampen zijn zorgvuldig ontworpen om uw passie voor autorijden te stimuleren en bieden ongeëvenaarde prestaties en een uitzonderlijk zicht tijdens het rijden. Dankzij onze unieke LED-selectie en nauwkeurige productverfijning geniet u van een ongeëvenaarde helderheid tot 400%¹ meer dan het wettelijke minimum voor halogeenlampen. Zie verkeersborden beter met hun unieke optimale spectrum en verbeter uw zicht op de weg voor u. Met onze lampen kunt u vol vertrouwen navigeren.
Rijd veilig en nauwkeurig met de Philips Ultinon Pro9200. Dankzij de nauwkeurige plaatsing van de LED-chips op onze Philips Ultinon Pro9200-lampen hebt u licht waar u het nodig hebt op de weg zonder dat u tegemoetkomend verkeer verblindt. Onze lampen zijn ook voorzien van onze innovatieve Philips SafeBeam-technologie, die de beste bruikbare lichtstraal produceert en schittering voorkomt. Dit betekent optimaal zicht tijdens het rijden.
3.8
van 5
257
Reviews & awards
DrDiesel
28/11/2012
Nederland
krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is
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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp
Joc 1983
10/11/2024
United Kingdom
Geverifieerde koper
For now is ok
Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.
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Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb
Magsi
30/07/2015
United Kingdom
awesome product
my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it
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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb
¹ Vergeleken met minimale wettelijke vereisten. Van toepassing op H4, H7. Kan variëren afhankelijk van het automodel en het type lamp.
² Niet conform ECE, niet voor gebruik op de openbare weg. U bent verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke vereisten die in uw land van toepassing zijn.
³ Voor de Philips Ultinon Pro9200 LED-serie geldt een garantie van 2 jaar bij aankoop + 3 jaar gratis verlengde garantie na registratie. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid. De Philips-garantie dekt alleen fabricagefouten en niet-commercieel gebruik.