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Ultinon AccessLampe pour éclairage avant

11336U2500C2

11336U2500

11336U2500C2

3.8
| (257) Avis
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Passez à la gamme supérieure pour les éclairages avant de votre véhicule avec la gamme LED Ultinon Access de Philips. Ces lampes sont aussi rapides et faciles à installer que les lampes halogènes ! Améliorez votre éclairage et profitez de la toute dernière technologie LED dans votre voiture.
Voir tous les avantages

Installation simple et rapide

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  • Type de lampe : H3

  • Lampe LED à installation directe

  • Design compact

  • Lumière blanche et froide à 6 000 K

  • Nombre de lampes : 2

Installation plug-and-play

Avec les lampes Philips Ultinon Access LED, l'installation est si rapide et facile que leur remplacement est un jeu d'enfant ! Il n'est pas nécessaire de vérifier la compatibilité ou d'utiliser des anneau de connexion : les lampes Philips Ultinon Access LED sont dotées d'un corps ultra-compact et d'un culot intégré compatible CEI 60061. Leur conception à installation directe présente le même encombrement que les lampes halogènes, ce qui permet une installation simple dans les espaces restreints. Elles conviennent parfaitement aux véhicules équipés de lampes de type H3 et offrent une large compatibilité avec la plupart des modèles de véhicules*.

Un faisceau lumineux plus performant que l'halogène

Les lampes Philips Ultinon Access LED sont conçues pour offrir un meilleur faisceau lumineux que les lampes halogènes, dans un design compact et universel. Grâce aux dernières innovations en matière de technologie LED, elles produisent le même flux lumineux que les lampes halogènes ECE standard, mais améliorent considérablement les performances du faisceau en consommant moins d'énergie. Les lampes Philips Ultinon Access LED offrent aux conducteurs une meilleure visibilité sur la route, ce qui facilite la détection des obstacles et la conduite en toute sécurité.

Conforme aux normes du secteur automobile

L'éclairage Philips à la pointe de la technologie est reconnu dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Sachant que les performances de nos produits dépendent de leur excellente intégration dans un environnement automobile moderne et rigoureux, nous concevons nos produits en nous alignant au plus près sur les normes du secteur. Nos lampes Philips Ultinon Access LED sont conformes aux normes relatives à l'interférence électromagnétique. Conçues avec précision pour résister aux rigueurs de la vie automobile moderne, nos lampes n'interfèrent pas avec le fonctionnement normal des autres pièces du véhicule.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

257

Avis

02/08/2026

France

France

Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène

Date of Use 2024-06-01

18/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

facile à mettre en place et de qualité

un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant

18/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

excelent tout simplement

Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées

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  1. Il est de votre responsabilité d'utiliser les lampes LED Retrofit conformément aux exigences légales applicables localement.

  2. 2 ans de garantie. Rendez-vous sur la page Philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie.