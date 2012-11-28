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Ultinon AccessAutokoplamp

11336U2500C2

11336U2500

11336U2500C2

3.8
| (257) Reviews & awards
Upgraden. Rijden. Genieten.
Upgrade de koplampen van uw auto met de Philips Ultinon Access LED-serie. Deze lampen zijn net zo snel en eenvoudig te installeren als halogeenlampen! Verbeter uw verlichting en geniet van de nieuwste LED-technologie voor uw auto.
Bekijk alle voordelen

Snelle, eenvoudige installatie

Upgraden. Rijden. Genieten.

  • Type lamp: H3

  • Direct te monteren LED-lamp

  • Compact ontwerp

  • 6000 K helderwit licht

  • Aantal lampen: 2

Plug & Play-installatie

Philips Ultinon Access LED-lampen worden snel en eenvoudig geïnstalleerd en het achteraf aanbrengen ervan is kinderspel! Er zijn geen compatibiliteitscontroles of adapterringen nodig: Philips Ultinon Access LED-lampen worden geleverd met een ultracompacte behuizing en een geïntegreerde IEC 60061-compatibele voet. Hun direct passende ontwerp heeft hetzelfde oppervlak als halogeenlampen, waardoor installatie in krappe ruimtes eenvoudig is. Ze passen gemakkelijk in voertuigen die zijn uitgerust met H3-lampen en zijn compatibel met de meeste voertuigmodellen*.

Betere lichtbundelprestaties dan halogeen

Philips Ultinon Access LED-lampen bieden een betere lichtstraal dan halogeenlampen in een compact, universeel ontwerp. Met behulp van de nieuwste innovaties op het gebied van LED-technologie bieden ze dezelfde lichtstroom als standaard ECE-halogeenlampen, maar verbeteren ze de lichtbundelprestaties aanzienlijk met minder energie. Philips Ultinon Access LED-lampen bieden bestuurders een beter zicht op de weg, waardoor ze gemakkelijker obstakels zien en veiliger kunnen rijden.

Voldoet aan de normen van de automobielindustrie

De technologisch geavanceerde Philips-verlichting staat al meer dan 100 jaar bekend in de automobielindustrie. Wij zijn ons ervan bewust dat de prestaties van onze producten afhankelijk zijn van hun uitstekende integratie in een moderne, strenge automobielomgeving. Daarom sluit het ontwerp van onze producten zo dicht mogelijk aan bij de industrienormen. Onze Philips Ultinon Access LED-lampen voldoen aan de EMI-normen voor elektromagnetische interferentie. Onze lampen zijn nauwkeurig ontworpen om bestand te zijn tegen de hectiek van het moderne autorijden en verstoren geenszins de normale werking van andere voertuigonderdelen.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

257

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

10/11/2024

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

For now is ok

Овој продукт за почеток е во ред, ќе Видиме за понатака дали ќе ги исполни мојте очекувања и гаранција.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Xenon Vision 42403VIC1 Xenon car headlight bulb

30/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

awesome product

my vehicle Toyota runs offroad and at high speeds at auto bahn. I need 4 such lamps to be comfortable in cabin at night ... even with sleepy eyes .. need to see distant and clear these originals are surely serving my needs better than other fake makes ... even there are copies of philips products in market ... but i preferred paying original price at amazon to get my hands on it ... and since its so good, i will have my uncles car also fit with it

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

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Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 12342XV+S2 car headlight bulb

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Het is uw verantwoordelijkheid dat u LED-retrofitlampen in overeenstemming met de lokale wetgeving gebruikt.

  2. Garantie van 2 jaar. Ga naar philips.com/auto-warranty voor meer informatie over ons garantiebeleid