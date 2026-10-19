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Arrêté
LR6P10BP/97
Pour les appareils gourmands en énergie
Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles alcalines Philips.
AA
Alcaline
Les symboles universels situés sur l'emballage expliquent où et comment la pile peut ou doit être utilisée.
La technologie alcaline alimente les appareils à forte consommation.
Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.