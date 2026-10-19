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Niet meer leverbaar

Power AlkalineBatterij

LR6P10BP/97

Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik

Uw elektronische producten zoals elektronisch speelgoed en draagbare audiospelers verbruiken meer energie dan ooit. Geniet er langer van met Power Alkaline Philips-batterijen.

Bekijk alle voordelen

Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik

  • AA

  • Alkaline

Gemakkelijk te begrijpen, taalvrije gebruikersinstructies

Universele symbolen op de verpakking verklaren hoe en waar de batterij kan of moet worden gebruikt.

De alkalinetechnologie is ideaal voor apparaten met een hoog energieverbruik

De alkalinetechnologie garandeert energie voor apparaten met een hoog energieverbruik.

De batterij blijft maximaal 5 jaar goed voor gebruik

Wanneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen ze energie. Wij garanderen dat de batterij minstens 80% van zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens de opgegeven houdbaarheidsduur.

Technische specificaties

Handleidingen en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 259.9 kB
  • 21 July 2026

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