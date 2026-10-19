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Niet meer leverbaar
LR6P10BP/97
Voor al uw apparaten met een hoog energieverbruik
Uw elektronische producten zoals elektronisch speelgoed en draagbare audiospelers verbruiken meer energie dan ooit. Geniet er langer van met Power Alkaline Philips-batterijen.
AA
Alkaline
Universele symbolen op de verpakking verklaren hoe en waar de batterij kan of moet worden gebruikt.
De alkalinetechnologie garandeert energie voor apparaten met een hoog energieverbruik.
Wanneer batterijen niet worden gebruikt, verliezen ze energie. Wij garanderen dat de batterij minstens 80% van zijn oorspronkelijke energie behoudt tijdens de opgegeven houdbaarheidsduur.