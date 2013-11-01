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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX8181
Rechargeable
Réservoir facile à remplir, utilise peu d'eau pour plus de propreté. Remplissez-le de bain de bouche pour une hygiène bucco-dentaire renforcée.
Un seul chargeur pour tous vos produits Philips Sonicare.
Faites glisser la pointe ergonomique le long de vos gencives jusqu'à ce qu'elle se place entre les dents. Permet un bon positionnement au niveau des dents du fond, toujours difficiles d'accès.
3.2
sur 6
27
Avis
Meticulous
01/11/2013
United Kingdom
Acheteur vérifié
Really Useful
I was unsure how effective and easy to use the Air Floss would be. However, I cannot speak highly enough in both areas. Once I quickly became familiar and confident with the technique of using it, then it works very well. Just make sure you are near a sink when using a mouthwash to perform the 'floss' action, as I do, in order to rinse out the excess mouthwash that builds up in your mouth.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
Oui, je recommande ce produit
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gratje25
28/06/2013
Nederland
zeer goede eigenschappen
op advies van mijn tandarts en mijn mond hygiëniste de airfloss aangeschaft. Zeer prettig in gebruik, maar het belangrijkste veel minder tand aanslag dan bij poetsen enof flossen.
Oui, je recommande ce produit
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Delores
12/10/2012
United Kingdom
Acheteur vérifié
Easy To Use
Air Floss is so simple to use, with a great battery life. Used every day for 3 months on 1st charge. Liquid tank is a bit small could do with being a little bigger. I use mouthwash and not water. Leaves my teeth feeling clean & fresh
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8181 Sonicare AirFloss
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